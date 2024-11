Alla Cetilar Arena presentato il progetto “Accendi il faro che c’è in te”

Written by admin• 1:16 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club ha aderito al progetto “Accendi il faro che è in te”, realizzato dalla Associazione di volontariato scolastico “AsteroideA” con la collaborazione del Liceo Scientifico “Ulisse Dini”, dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, dell’Cineclub Arsenale e della società nerazzurra. Al progetto dal 2020 al 2023 hanno partecipato il liceo Classico “Galilei”, il liceo “Santa Caterina” e l’IPSAR “Matteotti”.

di Giovanni Manenti

“Un progetto che nasce dal film “Il grande Dittatore” di Chaplin che tratta della Gentilezza e la nostra campagna prevede un gruppo di ragazzi che gestisce i canali social per trasmettere questo messaggio. Il progetto si propone di portare un modello di gentilezza nel quotidiano, avendo come obiettivo di diffondere questa modalità comportamentale attraverso i canali social instagram oltre ad aver prodotto il film “Come per mano” xhw sarà proiettato il 25 gennaio prossimo presso il Cinema Arsenale”, afferma Erica Lobrano.



“Abbiamo ricevuto un grande supporto soprattutto dalla Scuola Superiore Sant’Anna, il Cinema Arsenale, il Pisa Sporting Club, il Parco San Rossore, Teatro Verdi, Museo di San Matteo, Palazzo Blu ed altri, oltre agli istituti scolastici cittadini, con un particolare ringraziamento ai ragazzi che hanno ricoperto il ruolo di attori nel video che concluderà la campagna il 25 gennaio prossimo”, afferma Francesco Porretta.

“Questo progetto ci ha subito catturato, soprattutto perché si tratta di un progetto interattivo realizzato assieme ai ragazzi” afferma Stefano Nannipieri del Cinema Arsenale.

“Il Pisa vuole essere uno dei fari di questo progetto che illustreremo nel prepartita di Pisa-Bari dell’1 dicembre prossimo con i ragazzi a tenersi per mano mentre sul maxi-schermo sarà proiettata una clip che spiegherà le finalità del progetto”, afferma Beatrice Gaiotto – Come Pisa Sporting Club avremo poi modo di organizzare una giornata improntata ad uno stage relativo al Marketing ed alla Comunicazione per 10 ragazzi che saranno scelti dai rispettivi Istituti”.

A conclusione della conferenza stampa di presentazione del Progetto “Accendi il faro che è in te“, i ragazzi del Liceo Dini, Istituto Matteotti ed Istitito Santa Caterina hanno assistito all’incontro della stampa locale con Simone Canestrelli, avendo loro stessi la possibilità di rivolgere alcune domande al forte difensore nerazzurro, per poi prendere parte ad una foto di gruppo sul terreno della Cetilar Arena.

