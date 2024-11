Simone Canestrelli: “Arriviamo bene al derby. Ci confermeremo. Le voci di mercato? Fanno piacere ma sono concentrato sul Pisa”

Written by admin• 1:28 pm• Pisa SC

PISA – Nella settimana che porta al derby tra Carrarese e Pisa e alla ripresa del campionato dopo la sosta ha parlato nella Sala Stampa della Cetilar Arena il difensore nerazzurro Simone Canestrelli.

di Giovanni Manenti

SUL DERBY. “Penso che arriviamo bene all’appuntamento contro la Carrarese abbiamo lavorato bene durante la sosta con il mister e credo che saremo in grado di confermarci anche sabato”

SUL MERCATO. “Le voci di mercato fanno piacere derivanti anche dal positivo periodo della squadra, ma io sono concentrato sulla squadra e sul campionato”.

IL SEGRETO. “Il nostro segreto è quello derivante dal fatto, che ognuno di noi sa bene cosa fare in campo e sappiamo bene come difendere”.

SULLA POSIZIONE. “Per me è indifferente giocare sia a destra che a sinistra, inizialmente a sinistra ha giocato Bonfanti, poi si è fatto avanti Rus e se devo dire dove mi trovo meglio dico a destra, in quanto è il mio piede migliore, pur considerando l’importanza per noi di avere un giocatore come Caracciolo, che per noi è una guida”.

SUL CAMPIONATO. “La Serie B è un campionato difficile, anche se mi aspettavo di più da Palermo Cremonese e Sampdoria, mentre non mi stupisce il fatto che le neopromosse che vivono sull’entusiasmo che porta la promozione”.

SUL MISTER. “Il mister ha creato un grande entusiasmo, facendoci credere nelle nostre possibilità ed i risultati si stanno per ora vedendo, il che ha contribuito anche il pubblico che ci sta trascinando con il suo apporto rispetto al periodo dello scorso anno che ci ha condizionato nei risultati all’Arena”.

OBIETTIVO SERIE A. “Io non mi pongo obiettivi per la mia carriera, essendo abituato a traguardi ravvicinati, anche se ovviamente il mio sogno è quello di giocare in Serie A”.

SU AQUILANI. “Per quanto riguarda la passata stagione devo ringraziare mister Aquilani, che mi ha aperto una visione di gioco diversa da quella che ero abituato, anche se purtroppo i risultati non sono stati all’altezza della rosa, ma da un punto di vista personale ho avuto modo di crescere”.

Last modified: Novembre 20, 2024