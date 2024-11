“FLUX 2024: due Serate di Jazz e Avanguardia alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 12:58 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA- L’edizione 2024 di “FLUX – Flussi di musica creativa” si conclude con due serate esplosive alla Città del Teatro di Cascina, il 27 e 28 novembre, dedicata a fermenti musicali e nuove avanguardie. Il pianista Franco D’Andrea apre la rassegna il 27 novembre con il suo nuovo progetto, affiancato dal batterista Roberto Gatto e dal contrabbassista Gabriele Evangelista. La serata si apre con il quartetto tellKujira, una giovane band dal sound che mescola paesaggi astratti a timbriche industriali.

Il 28 novembre, Federica Michisanti, vincitrice di ben tre premi al Top Jazz 2023, presenta il suo album “Afternoons” con il “French Quartet”, arricchito dalla partecipazione del clarinettista Louis Sclavis. In apertura, il trio Emem offre un concerto emozionale con una musica che fonde minimalismo e improvvisazione. FLUX è organizzato da Toscana Produzione Musica (TPM) con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa.

©_ANGELO_TRANI

I biglietti per le serate singole costano 12€ (ridotti per studenti, under 25 e soci Exwide), mentre l’abbonamento per entrambe le serate è disponibile a 19€ (ridotto 14€). L’evento si inserisce in un programma di residenze artistiche e promozione delle eccellenze musicali del territorio.

Last modified: Novembre 20, 2024