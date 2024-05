Alice sulle Mura: danza con il panorama di piazza dei Miracoli

Scritto da admin• 11:21 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

Gran finale con spettacolo virtuale grazie ad una speciale app

PISA – L’inseguimento del Bianconiglio, le discussioni con il magico Brucaliffo, le folli avventure insieme al Cappellaio Matto, l’incontro con la temibile Regina di Cuori: nel prossimo fine settimana Alice troverà sulle Mura di Pisa il suo paese delle Meraviglie. Danzatori ed interpreti della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor metteranno in scena lo spettacolo di teatrodanza in quota “Quella meraviglia di Alice a spasso sulle Mura di Pisa“, ispirato al romanzo di Lewis Carroll. Una storia sempre attuale capace di risvegliare curiosità e stupore a tutte le età, raccontata con un percorso a tappe nello scenario unico del camminamento in quota.

Nelle repliche di sabato e domenica gran finale a sorpresa con la novità dello spettacolo di danza virtuale ECHO: grazie ad una speciale app i partecipanti con i loro smartphone ammireranno una coreografia speciale e suggestiva con lo sfondo di piazza dei Miracoli.

Cinque repliche: alle 11 di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio e alle 19 di venerdì e sabato. Accesso da Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli, biglietto a 10 euro comprensivo di accesso alle Mura, 5 euro per i minori di 8 anni. Ingresso gratuito per gli accompagnatori delle persone diversamente abili, nel caso contattare via mail r.zortea@coopculture.it per organizzare salita e discesa. Posti limitati, info e prenotazioni (1,50 euro diritto di prevendita) sul sito www.muradipisa.it, al link https://bit.ly/MuraAlice, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. La manifestazione ha il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.

Regia e coreografia di Flavia Bucciero, con i danzatori/interpreti: Alice Covilli, Leila Ghiabbi, Federica Modafferi, Fausto Paparozzi. Per lo spettacolo virtuale danza a cura di Marco Della Corte, ideazione e coregrafia Cora Gasparotti.

Durante lo spettacolo e fino alle 19.45 il tratto delle Mura sopra piazza dei Miracoli sarà riservato a chi acquista il biglietto per l’evento. Gli avventori che volessero percorrere questo tratto senza assistere alla manifestazione lo potranno fare prima oppure tra le 19.45 e la chiusura del monumento.

