Fondazione Pisa. Biglietto omaggio per la collezione permanente con il biglietto di Art View Festival

Scritto da admin• 11:18 am• Pisa, Cultura

PISA – Per arricchire il Festival Art View 2024, la Fondazione Pisa ha deciso di riconoscere l’ingresso gratuito per visitare le opere di Artemisia Gentileschi – che sono nella collezione permanente di Palazzo Blu – a tutti coloro che potranno esibire il biglietto dello spettacolo ‘Claroscuro De Artemisia’, con Ana Continente e Pilar Almalè, previsto per domani domenica 19 maggio alle 21.00 presso la Città del Teatro di Cascina.

Una iniziativa nel pieno spirito della rassegna, che vuole celebrare il talento delle donne nell’arte, e che si aggiunge al sostegno che la Fondazione Pisa ha riconosciuto al Festival, con l’obiettivo di creare un legame forte sul territorio fra teatro, musei e luoghi di cultura.

Palazzo Blu ospita due opere della pittrice, che sono ‘Clio, musa della storia’ (1632) e ‘Il Cristo e la Samaritana al pozzo’ (1636 – 1637); inoltre appartiene alla collezione permanente anche il ritratto di Artemisia Gentileschi, realizzato dal pittore francese Simon Vouet nel 1623.

L’opportunità di ricevere un biglietto omaggio per visitare la collezione permanente di Palazzo Blu può essere colta entro il prossimo 31 luglio.

Last modified: Maggio 18, 2024