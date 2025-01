Alessio Dionisi: “Perdere così fa male”

Written by Antonio Tognoli• 10:55 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Palermo-Pisa ha parlato il tecnico del Palermo Alessio Dionisi che ha analizzato la sconfitta dei suoi.

di Antonio Tognoli

“Questa sconfitta è difficile da spiegare abbiamo subito due gol, senza subire tiri in porta. Non posso dire niente ai ragazzi, il Pisa non ha creato niente. Il primo tempo l’unica cosa che abbiamo sbagliato è che abbiamo attaccato troppo lenti. La squadra a fine gara si è compattata ma era molto arrabbiata perchè perdere così fa male“.

Last modified: Gennaio 31, 2025