Palermo – Pisa 1-2. Rus-Lind, Inzaghi sbanca anche Palermo e per una notte conquista il primo posto

Written by Antonio Tognoli• 7:34 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Quinto successo nelle ultime sei gare per il Pisa

PISA – Un gran primo tempo basta al Pisa per sbancare (2-1) anche il “Renzo Barbera”, Al Palermo non basta un discreto secondo tempo per raggiungere il pareggio. Partenza a razzo per gli uomini di Inzaghi che vanno in vantaggio con il rigore di Rus e raddoppiano con Lind con un gol di rapina. Brunori nella ripresa riapre il match, nel finale Semper compie due miracoli e il Pisa sbanca Palermo e conquista almeno per una notte il primo posto in classifica. Un altra prestazione maiuscola che denota il grande carattere di questa squadra.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Inzaghi deve rinunciare ancora a Matteo Tramoni out per infortunio e a Marius Marin squalificato dal giudice sportivo. In difesa torna Caracciolo dopo la squalifica ne trio completato da Canestrelli e Rus. Il tecnico nerazzurro affida le fasce laterali a Tourè e Angori, mentre sceglie Abildgaard come partner di Hojholt in mezzo al campo in una linea mediana che parla interamente danese. Alle spalle dell’unica punta Lind ci sono Moreo e Meister. Il Palermo risponde con il più classico dei 3-5-2. In porta un pò a sorpresa va Desplanches preferito a sorpresa a Sirigu. Difesa a tre con Magnani, Nikolau e Ceccaroni. Diakitè e Lund sono gli esterni. In attacco la coppia Brunori e Le Douaron. Sono quasi cinquecento i tifosi pisani che hanno seguito la squadra in Sicilia.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in giallo flou, Palermo nella classica casacca rosanero. Il calcio d’avvio è del Pisa. Si fanno subito sentire i cinquecento tifosi del Pisa arrivati in Sicilia. Fasi di studio nei primi minuti. Moreo si fa subito apprezzare per un grande aggancio. Gara equilibrata. Al minuto 11 su un sinistro di Moreo dal limite, rimpallato, palla a Rus da destra crossa in mezzo, palla sul braccio di Ranocchia. Bonacina non ha dubbi, indica il dischetto. Rus va a calciare il penalty e spiazza Desplanches: 0-1. Primo gol tra i professionisti ed in serie B per Adrian Rus. Gara sbloccata subito per i ragazzi di mister Inzaghi. Il Palermo accusa il colpo. Il Pisa fa girare palla, i rosanero provano a reagire. Ceccaroni non arriva alla deviazione vincente sulla punizione di Segre. Semper anticipa Le Douaron su traversone di Diakitè. Ma sono piuttosto confuse le azioni offensive rosanero. Il Pisa chiude bene tutti gli spazi nei primi venti minuti di gara. Primo ammonito del match Antonio Caracciolo, che ferma al limite dell’area Segre. Dai diciotto metri ci prova Brunori, palla deviata in angolo dalla barriera. Dal corner il colpo di testa di Diakitè è alto sopra la traverso. Dionisi si sbraccia a bordo campo, il Palermo si scuote. Ma è il Pisa a raddoppiare. pasticcio di Desplanches (26′), Lind gli ruba il pallone lo salta e con il destro mette in porta: 2-0. Alexander Lind torna a segnare a quasi due mesi distanza (Mantova – Pisa 2-3) e lo fa in una serata importantissima per il Pisa portando la squadra di Pippo Inzaghi sul 2-0 dopo neanche mezz’ora di gioco. Il Pisa controlla il match, il Palermo chiede il rigore al 36, ma Bonacina dice che si può proseguire. Il Palermo si fa pericoloso con il suo bomber Brunori, ma la sua girata è bloccata a terra da Semper. Si rimane sul 2-0 per il Pisa. I ragazzi di Inzaghi si fanno vedere ancora in avanti. Ci prova anche Hojholt dalla distanza, ma il suo sinistro termina di poco alto rispetto all’incrocio dei pali. La gara non ha un attimo di tregua. Si va dalla parte opposta con il colpo di testa di Magnani, di poco alta sopra la traversa. Niente di fatto. Lo stesso Magnani ci riprova pochi minuti dopo ma la sua conclusione si perde altissima sopra la traversa. La prima frazione si chiude dopo un minuto di recupero sul 2-0 per il Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio nelle due formazioni all’inizio della ripresa. Il Palermo alla ricerca del gol riapri-partita. Il Pisa però ci prova. Angori prova il cross da sinistra nessuno ne approfitta. Episodio dubbio al minuto 7 lancio in profondità per Le Douaron che va giù dopo un contrasto con Canestrelli. L’arbitro lascia correre. Il Palermo però rientra in partita. Rinvio di Hojholt su Segre che con il destro imbecca Brunori, che con l’esterno del destro trova l’angolo alla sinistra di Semper: 1-2. I rosanero tornano in partita. Brunori finisce sulla lista dei cattivi per proteste. Clima incandescente al Barbera. Il pubblico rosanero a questo punto ci crede. Però è il Pisa a rispondere. Ci prova Angori dalla distanza, palla a lato. Meister si becca il giallo e viene subito richiamato da Inzaghi che inserisce Piccinini per dare sostanza al centrocampo. Grande occasione per il Pisa al minuto 69: sponda di Abildgaard per Tourè che si ritrova la palla a due passi da Desplanches che però è più veloce. Al minuto 71 cartellino giallo anche per Tourè che era in diffida e salterà dunque la partita della settimana prossima alla Cetilar Arena contro il Cittadella. Inzaghi prende subito la palla al balzo e toglie Tourè per non rischiare nulla: dentro il nuovo arrivato dalla Cremonese Sernicola, che prende subito possesso della fascia destra. Gran contropiede del Pisa con Hojholt che serve Lind il quale si porta avanti la sfera di testa, ma l’assist a Piccinini è troppo lungo e Nikolaou chiude in fallo laterale. Dionisi intanto richiama l’ultimo arrivato Magnani e inserisce Baniya. Per il Palermo però dalla distanza ci prova Di Francesco, palla altissima sopra la traversa. Il Palermo ci crede, Rus commette un fallo ingenuo nei pressi della bandierina del corner. Ranocchia da una delle sue mattonelle con il destro a giro, costringe Semper alla deviazione in angolo con la mano di richiamo. Dionisi si gioca il tutto per tutto: dentro anche Henry per Lind. Il Pisa invece si copre: fuori Lind e Rus dentro Arena e Calabresi. Palermo pericoloso al minuto 88 con Le Douaron che con il sinistro impegna ancora Semper che chiude la porta con un’altra gran parata. Sono cinque i minuti di recupero assegnati da Bonacina. Si soffre, ma non troppo, il Pisa amministra il 2-1 e porta a casa un altro successo pesantissimo.

PALERMO – PISA 1-2

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Magnani (82′ Baniya), Nikolaou, Ceccaroni; Diakitè (75′ Di Francesco), Segre, Ranocchia, Verre (75′ Pierozzi), Lund (86′ Henry); Brunori, Le Douaron. A disp. Sirigu, Curtrona, Gomes, Vasic, Buttaro, Blin. All. Alessio Dionisi

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus (86′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré (73′ Sernicola), Abildgaard, Hojholt, Angori; Meister (67′ Piccinini), Moreo; Lind (86′ Arena). A disp. Andrade, Loria, Vignato, Sussi, Solbakken, Morutan, Bonfanti G. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Ass. Rossi e Cipriani

Quarto ufficiale Di Francesco. VAR Nasca. AVAR Muto

RETI: 12′ Rus (P rig.), 26 Lind (P), 58′ Brunori (P)

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni. Angoli 6-0. Ammoniti Caracciolo (Pi), Brunori (P), Meister (Pi), Tourè (Pi). Rec pt 1′; st 5′.

Foto Renato Parentini

Last modified: Gennaio 31, 2025