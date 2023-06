Alessandro Bargagna nuovo presidente del Consiglio Comunale: “Massimo impegno per imparzialità ed una democrazia dialettica”

Scritto da admin• 6:50 pm• Pisa, Attualità, Politica, Tutti

PISA – Alessandro Bargagna è il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Bargagna è stato eletto al quinto scrutinio con diciassette voti.

“Cercherò – ha detto Bargagna – di mettere il massimo impegno al fine di essere imparziale e di garantire una democratica dialettica tra tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, alla ricerca costante dell’equilibrio che il Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare nell’interesse primario di Pisa e dei suoi cittadini. Spero altresì di instaurare con voi tutti, un leale rapporto di collaborazione e un costante e costruttivo dialogo. Quello di Presidente del Consiglio Comunale è, certamente, un incarico di grande e responsabilità e che svolgerò con il massimo impegno e la mia totale dedizione, serietà, spirito di servizio e con uno scrupoloso e rigoroso rispetto delle regole. In continuità con l’intenso lavoro svolto nello scorso mandato da consigliere comunale, le mie energie saranno rivolte ad assolvere questo ruolo mettendo in pratica quei valori che caratterizzano quest’aula dove si realizza la democrazia della rappresentanza di cui tutti siamo l’emanazione diretta. Da questo momento spero di essere il Presidente di tutti voi con umilia e mi impegno ad ascoltare i suggerimenti costruttivi e prepositivi che vorrete daremi con l’auspicio che questo Consiglio rappresenti la buona politica e che si possa creare un solido terreno d’intesa fatto di buon senso, ragionevolezza, collaborazione, sinergia senza che il nostro sguardo si distolga dall’obiettivo ultimo del nostro lavoro. Vale a ride il il bene della nostra città e dei nostri concittadini“.

Alessandro Bargagna, 39 anni nato a Pisa il 25 Gennaio del 1984. Manager con esperienza plueriannale nel campo della sicurezza. Amante degli animali e appassionato di sport e tifosissimo del Pisa. Security Manager e direttore tecnico Certificato Enac sicurezza aeroportuale Tra i più votati nel Giugno 2018 ed eletto come Consigliere Comunale di Pisa. Ha ricoperto il ruolo di Capogruppo della Lega in consiglio comunale a Pisa nella precedente consiliatura.

E’ stato candidato alle elezioni Regionali della Toscana nel 2020, Collegio Provinciale di Pisa, primo dei non eletti con 3.117 voti. Ha ricevuto la nomina di Responsabile del Dipartimento per la Tutela e Benessere Animale della Provincia di Pisa il 17 Giugno 2021. Ha fatto parte come commissario parte della Seconda Commissione Consiliare Permanente. Ha rivolto il suo impegno politico a favore delle persone più fragili, delle persone Disabili e alla tutela e il benessere degli animali lavorando in sinergia con le varie associazioni.

Alcune proposte di questi cinque anni da consigliere: una spiaggia accessibile per le persone disabili, Proponente del progetto “C’è Luisa?”. C’è Luisa è un progetto di aiuto per donne e ragazze che si trovano in una situazione di disagio e di difficoltà, dalla quale vogliono uscire con discrezione ed in sicurezza. Proponente della figura del garante dei diritti degli animali, approvata in consiglio comunale, prima volta nel Comune di Pisa. Ha proposto un Bike Shering per persone con disabilità con bici dotate di pedana. Pedane per la pesca accessibili per le persone disabili.

