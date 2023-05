Alessandro Bargagna (Lega): “L’importanza di creare alloggi per gli operatori delle forze di polizia”

Scritto da admin• 1:02 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Una città sicura passa anche dalla conoscenza del territorio, il cui presupposto consiste anche in una stabile permanenza del personale delle forze dell’ordine nella città stessa. In molte città, e anche a Pisa, ci sono problemi di costi elevati degli immobili che costringono giovani Carabinieri, poliziotti, finanzieri e militari in genere solo dopo pochi mesi dalla loro assegnazione a chiedere un trasferimento verso altre realtà che gli offrono maggiori opportunità di acquistare casa e mettere su famiglia, con una perdita di livelli di conoscenze e professionalità per il nostro territorio”.

Ad affermarlo Alessandro Bargagna, candidato consigliere comunale della Lega che ribadisce; “Come amministrazione comunale dovremmo aprire un confronto per cercare soluzioni a questo problema”.

