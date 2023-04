Alessandro Bargagna (Lega): “Disabilità, sicurezza, tutela e benessere animali sono il mio impegno per Pisa”

Scritto da admin• 4:21 pm• Pisa, Politica, Tutti

Alessandro Bargagna: “Mi ricandido alla carica di Consigliere Comunale della Lega a Pisa. Ecco alcune delle mie proposte per i prossimi cinque anni”

I QUATTRO PUNTI CARDINE. “Mi ricandido per dare continuità e valorizzare il lavoro svolto in questi cinque anni di governo della città. Disabilità, sicurezza, ambiente, tutela e benessere degli animali, saranno i punti cardine del mio mandato. Sono convinto che con il lavoro e la serietà i risultati arriveranno”.



CITTÀ INCLUSIVA. “Ho in mente una città inclusiva e sostenibile per proseguire il lavoro di questi anni. I miei obiettivi sono molteplici, ovvero quello di realizzare una spiaggia completamente accessibile sul nostro litorale, vedendo realizzata la proposta di una passerella per accesso al mare in autonomia per i disabili già approvata sia in giunta che in consiglio comunale. L’obiettivo è un bike sharing accessibile ai disabili, un passo importante nel solco della Smart Cities, che stiamo costruendo e che guarda alla sostenibilità ambientale e all’inclusività per le persone con disabilità. Completare l’abbattimento delle barriere architettoniche, creando una rete di percorsi accessibili e sicuri “da e per” i principali luoghi pubblici o servizi. L’attenzione alla disabilità, ha caratterizzato tutto il mio impegno politico di questi cinque anni e fino all’ultimo giorno di mandato, continuerò a lavorare in questa direzione“.



ANIMALI. “Sulle mie proposte approvate sul tema animali in questi cinque anni, ci sono i bonus su microchip, vaccinazioni e sterilizzazioni di cani e gatti per famiglie in difficoltà. Sono il proponente della figura del Garante della tutela e benessere degli animali. Gli obiettivi del futuro sono l’aumento delle sterilizzazioni per i gatti, l’approvazione del Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali. La realizzazione di tre sgambatoi, uno a Tirrenia, uno a Marina di Pisa e uno a Calambrone, oltre ad alcuni arredi PET, con illuminazione delle panchine degli sgambatoi e zone di copertura con gazebo, in modo da incrementare la socialità e la responsabilità dei detentori dei cani, sulla pulizia e buona tenuta degli sgambatoi. Ultima, ma non ultima la promozione di corsi di educazione cinofila, per il corretto comportamento dei cani in città. La formazione ritengo sia alla base di tutto”. .



SICUREZZA. “Per quanto riguarda la sicurezza sarà una “Pisa video protetta“ con l’installazione delle telecamere di video sorveglianza, il censimento delle telecamere poste sul territorio comunale, in ottica di sicurezza integrata e ovviamente il potenziamento del servizio di presenza sul territorio, incentivando la presenza di agenti di quartiere, vicini alle esigenze dei cittadini”.



AMBIENTE. “Nelle mie proposte sull’ambiente, è forte la lotta all’abbandono di rifiuti, lungo le strade periferiche, in particolare sull’Aurelia nel tratto pisano fino al confine con la Provincia Livorno, a Coltano e nella pineta di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, con il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste, con campagne di sensibilizzazione riguardante gli animali e tematiche ambientali, con seminari, congressi ed eventi organizzati in città ed in Provincia”.

Last modified: Aprile 22, 2023