Il Vice Premier Antonio Tajani in visita a Pisa

Pisa, Politica

PISA – In vista delle prossime consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio, il Ministro degli Esteri, nonché Vice Premier Antonio Tajani ha fatto visita nel primo pomeriggio di sabato 22 aprile a Pisa presso il Palazzo dei Dodici in Piazza dei Cavalieri per supportare la lista allargata di Forza Italia, Udc, Partito Liberale e Nuovo Psi facente parte della coalizione a sostegno della candidatura del Sindaco uscente Michele Conti, ovviamente presente all’evento assieme, fra gli altri, alla Vice Sindaco nonché Coordinatrice Provinciale di Forza Italia Raffaella Bonsangue, al Coordinatore Regionale di Forza Italia Marco Stella ed alle Onorevoli Chiara Tenerini, Erica Mazzetti e Deborah Bergamini.

di Giovanni Manenti

Prima di salire nell’Aula Magna del palazzo per incontrare il pubblico presente, il Ministro Tajani si è intrattenuto con la consueta cordialità e disponibilità con gli Organi di informazione, sottolineando, in merito al prossimo appuntamento elettorale come: “sia un piacere per me venire a Pisa per sostenere l’amministrazione uscente, la nostra squadra di Forza Italia e la Capolista Raffaella Bonsangue, portando anche i saluti del Presidente Silvio Berlusconi, le cui condizioni di salute sono in costante miglioramento e con il quale ho parlato nei giorni scorsi e lui stesso incoraggia la nostra Lista a fare tutto quanto è possibile, ricordando che siamo una grande forza di Centro, rappresentiamo il Partito Popolare europeo in Italia nella nostra veste di riformisti, garantisti, ovvero i moderati del nostro Paese, nonché punto di attrazione non solo degli elettori del Terzo Polo, ma anche di tanti sostenitori del Centrosinistra a seguito del cambiamento in atto di linea politica che ha abbandonato qualsiasi attenzione verso il Centro da parte della nuova Segreteria“.

E’ stata altresì l’occasione per fare il punto, dato il ruolo ricoperto, di fare il punto sulla politica estera del Paese, in merito alla quale il Ministro ha evidenziato come: “il Governo stia lavorando per la pace ovunque, anche se purtroppo non dipende certo dall’Italia se vi sono tante, troppe guerre nel Mondo, potendo peraltro dare una buona notizia riguardante i 19 italiani che erano in crociera e facevano attività subacquea a Khartoum che sono appena giunti in Egitto grazie all’assistenza delle nostre ambasciate sia in Sudan che al Cairo, restando ancora a Khartoum tra i 130 e i 150 nostri compatrioti che sono comunque in contatto con la nostra ambasciata che è pienamente operativa ed altresì in grado di fornire loro assistenza, così come la situazione è costantemente monitorata dal Governo, consentendomi pertanto di ringraziare i nostri diplomatici che stanno lavorando in loco con grande determinazione e coraggio per mettere in sicurezza gli altri italiani presenti nella Capitale sudanese“.

“Viceversa la situazione relativa ai flussi migratori“, conclude Antonio Tajani, “continua a preoccupare in quanto in Libia prosegue una situazione di instabilità in quanto non si è ancora addivenuti ad una soluzione che tutti ci auspichiamo, vale a dire un’unità sostanziale del Paese, nuove elezioni ed una Costituzione, al fine di evitare che vi siano ulteriori incrementi di migranti irregolari, uno scenario che ci preoccupa ed in ordine al quale abbiamo chiesto un’azione forte da parte della Comunità Europea, avendo posto la questione all’ordine del giorno anche dell’ultimo G7 e proprio lunedì in Lussemburgo è previsto il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri, durante il quale, unitamente ai miei colleghi europei, cercheremo di affrontare il tema trovando soluzioni positive, significando che già la Com,issione Europea sta pensando di finanziare la Tunisia, il che rappresenta un primo passo importante“.

“La storia di Pisa è di per sé una storia internazionale. La Repubblica marinara racconta di una globalizzazione con il mondo allora conosciuto. Ancora oggi a tanti secoli di distanza la grande forza attrattiva della città è determinata dalla sua forte vocazione internazionale, e questo vale per il turismo, ma anche per la trasmissione della conoscenza con i nostri Atenei, per il patrimonio artistico culturale, e per la digitalizzazione”, così il candidato Sindaco di Pisa, Michele Conti, intervenuto questo pomeriggio all’incontro con il ministro degli esteri, Antonio Tajani. “Sul piano economico, Pisa ospita grandi realtà industriali con forte vocazione all’export, penso al farmaceutico, nuove tecnologie, alla robotica. Un tema senz’altro da sviluppare grazie anche alla collaborazione con il Governo e il Ministero degli esteri. Nostro prossimo obiettivo, ad esempio, è avviare la collaborazione per la valorizzazione del nostro artigianato artistico e di qualità con una grande rassegna”.

“Il Comune in questi anni – ha continuato Michele Conti – ha incrementato e rafforzato i suoi legami internazionali, grazie ai gemellaggi, ai patti di amicizia (il recente accordo con La Valletta, capitale di Malta) e alla cooperazione internazionale. Ha anche attivato un protocollo con l’Università di Pisa per la promozione internazionale congiunta della città e dell’Ateneo che, sono sicuro, saprà dare i suoi frutti nei prossimi anni. Inoltre, grazie anche alla sua storia di apripista nazionale della rivoluzione digitale in atto, intendiamo rafforzare e rendere sempre più alla portata di tutti la digitalizzazione dei servizi in modo da portare la città ad essere sempre più moderna. In questo possono dare un grande contributo anche le collaborazioni con l’Internet Festival che ospitiamo in città e con il futuro festival della robotica che vedrà una piena collaborazione tra mondo accademico, della ricerca e dell’impresa”.

Last modified: Aprile 22, 2023