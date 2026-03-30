Terricciola protagonista del grande ciclismo: presentati il 4° Trofeo Memorial Caduti sul Lavoro e l’EPIC Terricciola

Written by Redazione• 7:05 pm• Terricciola, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

TERRICCIOLA – Il Comune di Terricciola annuncia con orgoglio un calendario sportivo di rilievo nazionale che vedrà il territorio protagonista tra agosto e settembre 2026. L’Amministrazione Comunale si prepara ad ospitare due appuntamenti imperdibili che uniscono l’agonismo giovanile alla promozione delle eccellenze paesaggistiche della Valdera, con un focus particolare sulle suggestive strade bianche.

4° Trofeo Irriducibili – Memorial Caduti sul Lavoro. La stagione entra nel vivo con la Gara Nazionale Juniores, una competizione di prestigio giunta alla sua seconda edizione in versione “sterrato”. Si conferma come la prima gara nella provincia di Pisa per la categoria Juniores a snodarsi interamente sulle caratteristiche strade bianche. Sono attesi 180 partenti da tutta Italia, oltre alla prestigiosa presenza di una squadra straniera, a conferma del respiro internazionale dell’evento.”Siamo orgogliosi di riportare a Terricciola il grande ciclismo giovanile con una formula così avvincente afferma Presidente dell’associazione Irriducibili David Tani Il Trofeo Memoria Caduti Sul Lavoro non è solo una gara, ma una sfida tecnica di altissimo livello su un percorso unico nel suo genere. Vedere 180 giovani talenti, inclusa una rappresentanza internazionale, darsi battaglia sulle nostre strade bianche è il coronamento di un impegno costante per la promozione di questo sport e dei valori legati alla memoria del lavoro.”

Domenica 6 Settembre 2026. EPIC Terricciola Settembre sarà dedicato agli amatori e a tutti gli appassionati con la EPIC Terricciola, una manifestazione aperta a tutti che celebra la bellezza e la fatica del ciclismo su strade bianche.

I percorsi. L’evento offre due opzioni: un percorso corto e un percorso lungo, quest’ultimo estremamente impegnativo con uno sviluppo di oltre 50 km e 1.000 metri di dislivello, pensato per mettere alla prova i ciclisti più preparati. “Terricciola si conferma ancora una volta una vetrina d’eccellenza per lo sport nazionale. Ospitare eventi di questa portata significa valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico e culturale, attirando atleti e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Queste manifestazioni rappresentano un motore per l’economia locale e un’occasione per ribadire, attraverso il Memorial, valori civili fondamentali. Il nostro Comune accoglie con entusiasmo questa sfida, pronti a mostrare il volto migliore della nostra terra.“, afferma il Sindaco Matteo Arcenni e il Vice Sindaco e assessore allo sport Elena Baldini Orlandini

Last modified: Marzo 30, 2026