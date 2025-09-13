Alcune info utili prima di Pisa – Udinese

PISA – La società Pisa Sporting Club informa tutti i titolari di abbonamento che il ‘segnaposto’ ricevuto al momento della sottoscrizione dello stesso non equivale ad un valido titolo di accesso.
Ai tornelli di ingresso andrà presentata, solo ed esclusivamente, la Membership su cui è stato caricato il valido titolo di accesso. O, qualora la Membership non fosse ancora disponibile, il PDF provvisorio ricevuto al momento della sottoscrizione della Membership.
Si informano inoltre i tifosi nerazzurri che in occasione della gara Pisa-Udinese di domenica prossima la Cetilar Arena sarà aperta a partire dalle ore 12.30. L’invito, come sempre, è quello di arrivare con congruo anticipo per facilitare il più possibile le operazioni di ingresso del personale di servizio.Last modified: Settembre 13, 2025