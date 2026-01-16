Raffaele Palladino: “Il Pisa ha meritato il pareggio”

Written by admin• 11:08 pm• Pisa SC

PISA – A commentare il pareggio tra Pisa e Atalanta nel dopo gara della Cetilar Arena il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino.

di Antonio Tognoli

“Sapevamo della forza del Pisa alla Cetilar Arena, dove ha messo in diffcoltà diverse squadre. Nel primo tempo abbiamo subito l’inerzia del Pisa. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, siamo passati in vantaggio poi il Pisa ha meritato il pareggio, vincendo tante seconde palle. Un mese fa probabilmente questa partita l’avremmo persa. Dobbiamo migliorare e cercare di sporcare queste partite e cercare di vincerle“.

