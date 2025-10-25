Alberto Gilardino: “Un grande punto dedicato ai nostri tifosi che non sono potuti venire a San Siro”

Written by Antonio Tognoli• 12:00 am• Pisa SC

MILANO – A fine gara mister Alberto Gilardino commenta il pareggio dei suoi ragazzi a San Siro con il Milan.

“Voglio dedicare questa vittoria ai tifosi che questa sera non sono potuti venire a Milano a festeggiare con noi. Sono contento della prestazione questo è un grande punto ottenuto contro la capolista Milan, Non era facile. Questo punto è un iniezione di fiducia per le prossime gare. Giovedì c’è la Lazio e ci prepareremo al meglio per questa sfida”.

“Avendo mantenuto il punteggio sull’1-0 nella ripresa abbiamo osato qualcosa di più e siamo stati molto bravi. Abbiamo pareggiato e poi siamo andati in vantaggio. Peccato nel finale aver subito quel gol. Zufferli come ha gestito il recupero? Ognuno lo gestisce a modo proprio, ma a parte quello di questo passo dovremo inventarci uno schema sugli uomini davanti al portiere perchè sul 2-2 c’erano due giocatori del Milan davanti al nostro portiere”.

