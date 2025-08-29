Alberto Gilardino: “La Roma è una squadra forte dovremo ribattere colpo su colpo. Stengs sarà tra i convocati”

Written by admin• 1:16 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

TIRRENIA – Alla vigilia della sfida tra Pisa e Roma parla il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino dalla press room dell’Hotel Continental di Tirrenia.

di Giovanni Manenti



SULLA SQUADRA. “È’ stata una settimana positiva per quanto riguarda il lavoro che la squadra ha fatto con la giusta mentalità. Lusuardi è pronto al rientro mentre saranno ancora assenti Esteves, Vural e Lind”.

SUI NUOVI ARRIVI. “Sono contento per i nuovi acquisti, con Stengs che si è già allenato con la squadra e dovrà logicamente ambientarsi, ma è un giocatore di grande qualità che può ricoprire più ruoli: da centrocampista offensivo ad esterno ed anche seconda punta”.

SULLA ROMA. “E’ una squadra forte, sia nei singoli che nel gruppo, con in più il valore aggiunto di un grande allenatore come Gasperini e noi dovremo cercare di ribattere colpo su colpo come già fatto domenica scorsa a Bergamo “.

SUL PUBBLICO. “Tornare a giocare davanti ai nostri tifosi deve rappresentare un grande stimolo per fare bene, anche se nel corso della gara sarà molto importante mantenete l’equilibrio onde evitare di farci trasportare dall’entusiasmo ed avere una forte concretezza difensiva e sperare di sfruttare al meglio le occasioni che ci sapremo costruire”.

SUI NUOVI DOPO LA PRIMA GARA. “Per quanto concerne i nuovi Denoon ha fatto una buona gara, pur sapendo che ha ancora margine di miglioramento, mentre Aebischer è stato molto ordinato nello svolgimento dei compiti che gli erano stati affidati, così come sono rimasto piacevolmente sorpreso, ma non ne avevo dubbi, su come il gruppo dello scorso anno ha affrontato la gara di Bergamo, il che mi conforta sul poter inserire gradualmente i nuovi acquisti, in particolare Cuadrado e Nzola, oltre agli ultimi arrivati, ovviamente”.

SU LORRAN. “Lorran non è ancora arrivato e pertanto non l’ho a disposizione, personalmente l’ho visto solo in video e aspetto di verificare le grandi prospettive che gli sono riconosciute”

SU STENGS. “Stengs anche se si è allenato solo due giorni sarà fra i convocati”.

SUL MERCATO E I POSSIBILI MOVIMENTI. “Per quanto concerne il mercato, parlo solo dei giocatori che ho a disposizione, per cui non posso dire nulla su Albiol, come dell’eventuale partenza di Calabresi, del quale posso solo garantire che si tratta di un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione per come si allena durante la settimana”.

