Alberto Gilardino: “Dobbiamo essere felici di disputare queste partite. Le assenze non devono essere un alibi”

PISA – Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il mister del Pisa Sporting Club Alberto Gilardino ha incontrato i giornalisti presentando la sfida contro i vice campioni d’Italia in programma domenica 30 novembre ore 15 alla Cetilar Arena.

INDISPONIBILI. “La squadra ha lavorato molto bene con la giusta mentalità, analizzando la gara di Reggio Emilia per capire dove migliorare, mentre dal punto di vista degli assenti mancheranno anche Denoon e Vural, oltre a Lusuardi, Cuadrado ed Akinsanmiro“.

L’INTER NON E’ IN CRISI. “Mi viene da ridere a chi parla di un’Inter in crisi, in quanto stiamo parlando della squadra più forte del campionato che ha disputato due finali di Champions League negli ultimi tre anni e noi dobbiamo solo essere felici di disputare partite come queste, sapendo di doverci concentrare su di una partita alla volta, indipendentemente dalle avversarie che dovremo affrontare in questo finale di girone di andata, sia che siano grandi squadre che confronti diretti“.

SENZA ALIBI. “In questi giorni mi sono concentrato sui giocatori che ho avuto a disposizione senza crearmi abili, con la nostra forza costituita da giocatori che hanno le possibilità di saper leggere le partite anche a gioco in corso rispetto altresì agli avversari“.

ALLENAMENTI DURI. “Gli infortuni derivano anche dal fatto che i ragazzi danno tutto in allenamento, così come il fatto che attualmente Canestrelli, Caracciolo e Calabresi stano facendo bene non vuol dire che anche Albiol, Bonfanti e lo stesso Coppola non meritino di giocare per come si stanno allenando“.

GRUPPO STORICO, MA LA A SE LA SONO MERITATI LORO. “L’aver potuto contare sullo zoccolo duro dei giocatori dello scorso anno ha indubbiamente favorito l’inserimento dei nuovi anche per aver trasmesso loro quanto sia importante giocare e sudare per questa maglia, ed il fatto che in questo inizio di campionato i ragazzi abbiano dimostrato una grande unità di gruppo rappresenta quella che deve essere la caratteristica di una squadra che deve lottare per raggiungere la salvezza, mentre per le parole del Presidente che mi ha dato il merito di aver adattato i giocatori del torneo cadetto alla nuova categoria, lo ringrazio ma devo anche evidenziare che sono stati loro a dimostrare di meritare di essere all’altezza della Serie A“.





