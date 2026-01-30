Alberto Gilardino: “Contro il Sassuolo dobbiamo rispondere a noi stessi, alla società e e ai tifosi”

Written by admin• 6:46 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa



PISA – Mister Alberto Gilardino ha incontrato i giornalisti nella Sala Stampa “Passaponti” della Cetilar Arena nell’immediata vigilia della sfida contro il Sassuolo.

di Giovanni Manenti

“Domani dobbiamo rispondere a noi stessi, alla società ed ai tifosi dopo la partita contro l’Inter”.

SU TRAMONI. “Per quando riguarda Tramoni ho parlato con il ragazzo confermandogli la mia fiducia è contento e resta con noi”.

MOREO E MEISTER DISPONIBILI. “Sia Moreo che Meister sono a disposizione ed abbiamo un desiderio forte di fare una partita all’altezza delle nostre possibilità”.

IL NUOVO ARRIVO. “Stojkovic si è allenato oggi per la prima volta e sarà convocato”.

GLI ALTRI ARRIVI. “I nuovi acquisti la prima cosa che devo tutelare è il loro fisico. Quello che è più avanti è Bozhinov, pur se anche Durosinmi e Loyola sono in crescita, così come posso assicurare che il nostro capitano Caracciolo domani sarà in campo”.

GRUPPO TOP. “Confermo di avere la fortuna di allenare dei ragazzi bravi dal punto di vista umano e pertanto sono sicuro che domani dovremo essere molto cinici ed anche sfacciati durante gli interi 90′, e non farò previsioni riguardo ai diffidati cercando di mettere in campo la formazione migliore possibile, avendo l’obbligo di fare tutto ciò per cui poter vincere la partita cercando di sfruttare la pressione del momento in chiave positiva”.

LA TATTICA. “Sotto l’aspetto tattico occorre mantenere equilibrio e cercare di pressare l’avversario quando ci è possibile, alzando il baricentro dei centrocampisti senza dimenticare le qualità di alcuni giocatori di livello del Sassuolo, Sono convinto che i giocatori hanno percepito la necessità di riscattare la prestazione contro l’Inter e sono altresì determinati a non lasciare nulla di intentato per cercare di centrare la salvezza”.

LOYOLA E DURONSIMI. “Sicuramente saranno della partita. Sto valutando Duronsimi, mentre Loyola entrerà a partita in corso”.

AKINSANMIRO. “Akinsanmiro deve pensare a lavorare per ritrovare la migliore condizione dopo la Coppa d’Africa dove non ha giocato per un mese e sono sicuro che sarà pronto quanto prima per aiutarci nel finale di campionato”.

SU PICCININI E DUROSINMI. “Piccinini e un giocatore ammirevole per come si allena e si impegna in partita, avendo anche le qualità di entrare subito nel clima della gara, mentre Durosinmi e più un attaccante da area di rigore e per la partita di domani ho molte opzioni in attacco anche nella valutazione delle rotazioni”

DIFESA CORTA. “In difesa sono preoccupato numericamente vista anche la squalifica di Calabresi, non nascondendo i contatti con la società per cercare un rinforzo in questi ultimi giorni di mercato data anche la partenza di Giovanni Bonfanti”.

Last modified: Gennaio 30, 2026