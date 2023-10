Fondazione Pisa, varato il Documento Programmatico Previsionale 2024- 2026

Scritto da admin• 11:53 am• Pisa, Attualità, Tutti

Gli impegni erogativi a favore del territorio della Fondazione Pisa.

La Deputazione della Fondazione Pisa, dopo aver raccolto il parere favorevole espresso all’unanimità dall’Assemblea dei Soci riunitasi il 25 ottobre scorso, ha approvato all’unanimità nella seduta del 27 ottobre, il Documento Programmatico Previsionale per il triennio 2024 – 2026, elaborato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e presentato dal Presidente, Avv. Stefano Del Corso.

Il Documento fissa in complessivi 9 milioni di euro in ragione di anno l’importo delle risorse disponibili in via ordinaria a favore dei tre settori di intervento istituzionale che lo Statuto della Fondazione individua in quelli dell’Arte, attività e beni culturali; del Volontariato, filantropia e beneficenza; della ricerca scientifica e tecnologica.

Come di consueto tali risorse verranno impiegate, oltre che per sostenere i grandi progetti propri la cui conduzione è affidata agli enti strumentali di Fondazione Pisa (Fondazione Palazzo Blu, Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus, Fondazione Pisana per la Scienza Onlus), per alimentare i periodici Avvisi pubblici diretti a sollecitare la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro operanti sul territorio nei richiamati settori.

Resta comunque ferma la possibilità per la Fondazione di attingere ai fondi di riserva destinati all’attività di istituto, iscritti a bilancio, per corrispondere ad eventuali ulteriori esigenze ritenute meritevoli che dovessero manifestarsi sul territorio.

