“150 anni di telefonia”: al via il ciclo di conferenze alla Cittadella Galileiana

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PISA- Prende il via il programma di conferenze legato alla mostra “150 anni di telefonia”, allestita alla Cittadella Galileiana di Pisa (padiglione C1, via Nicola Pisano) e visitabile dallo scorso 17 marzo. Tre appuntamenti, tra fine marzo e metà aprile, accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento sull’evoluzione delle telecomunicazioni, con la partecipazione di esperti del settore.

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Iconografico Pisano con il patrocinio di Comune, Provincia e Università di Pisa, insieme a Marconi Labs Coltano, ed è curata da Marcello Cecconi. La mostra celebra i 150 anni dal primo telefono brevettato da Alexander Graham Bell, con un focus sui 50 anni della prima scheda telefonica.

Il ciclo di incontri si apre sabato 28 marzo alle ore 11 con la conferenza “Pisa: dove nasce il futuro”, a cura di Filippo Giannetti. Si prosegue giovedì 2 aprile, sempre alle 11, con Stefano Giordano e un approfondimento sulla trasformazione delle telecomunicazioni, dalle reti a pacchetto all’intelligenza artificiale. L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, con l’intervento dell’ingegnere Alessandro Bettini dedicato alle tecnologie più avanzate: fibra ottica, 5G, cloud, cybersecurity e Internet of Things.

La mostra, aperta tutti i giorni fino al 18 aprile (9.30-13.00 e 15.30-19.00), propone un viaggio nella storia della comunicazione attraverso materiali d’epoca, documenti, strumenti e installazioni interattive. Tra le sezioni, spazio agli inventori, allo sviluppo della telefonia a Pisa, alle sperimentazioni di Guglielmo Marconi a Coltano, fino all’evoluzione delle reti e dei dispositivi contemporanei.

Particolare attenzione è dedicata anche al pubblico scolastico, con percorsi didattici e attività pratiche pensate per avvicinare studenti e studentesse alla storia della tecnologia.

L’iniziativa rappresenta la quarta tappa di un ciclo di mostre avviato nel 2024 e dedicato alla storia delle telecomunicazioni, confermando Pisa come luogo simbolico per la ricerca e l’innovazione nel settore.

Last modified: Marzo 27, 2026