4:44 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Al via la stagione dei carnevali sangiulianesi. Si comincia domenica 1° febbraio da Pontasserchio, il Carnevale storico del Lungomonte e in particolare del comune termale, che quest’anno festeggia il trentesimo compleanno.

L’appuntamento con i carri e le maschere è alle 14 al Parco della Pace “Tiziano Terzani”. Ci sarà ancora il trenino delle meraviglie, una delle attrazioni più gettonate da grandi e piccini e poi la musica e l’allegria con Cinzia e Leo Dj, la Filarmonica “Le Sorgenti” e la banda sangiulianese. Domenica 8 il bis, dedicato ai cosplayer e agli appassionati dei personaggi di cartoni animati, ma anche di fumetti, videogiochi e manga. Il gran finale del carnevale organizzato dall’associazione “Pontasserchio e dintorni” e patrocinato dall’amministrazione comunale, invece, sarà domenica 15, ma, nel caso uno degli appuntamenti debba essere rinviato causa maltempo, si replicherà nuovamente il 22 febbraio. Pure quest’anno, tutte le domeniche sarà eletta la maschera più bella. Coinvolte anche le scuole primarie degli istituti comprensivi “Gereschi” e “Niccolini”.

E non finisce qui perché il Carnevale e l’allegria dei corsi mascherati tornerà a colorare anche la frazione capoluogo, con lil Carnevale organizzato dalla Pro Loco di San Giuliano Terme, grazie al patrocinio di amministrazione comunale e il contributo del Consiglio regionale della Toscana: qui, invece, l’appuntamento è per domenica 7 febbraio alle 14.30 in Piazza Italia, proprio di fronte al palazzo delle terme.

“Nei prossimi fine settimana alcuni borghi del nostro comune saranno ancora più a misura di famiglia e bambino del solito – dice il sindaco Matteo Cecchelli -: è questa la vera e propria magia del Carnevale e siamo felicissimi, non solo di ospitarle le manifestazioni nel territorio, ma anche di sostenerle, come amministrazione comunale”.

“Siamo contenti anche perché ad un carnevale storico, come quello di Pontasserchio che è giunto alla 30esima edizione, si aggiunge pure la “prima volta” di quello promosso dalla Pro Loco San Giuliano Terme – aggiunge l’assessora comunale alla cultura Angela Pisano -: è il “contagio” sano dell’allegria e del buonumore”.

Last modified: Gennaio 29, 2026