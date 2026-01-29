Lavaiano, dopo decenni si regolarizza la lottizzazione del 1977

Written by admin• 4:34 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Regolarizzato un caso che andava avanti da decenni: è quello della lottizzazione “Lavaiano”. La nuova Amministrazione, pochi mesi dopo l’insediamento, era stata sollecitata dai proprietari lottizzanti a concludere l’operazione per il passaggio di alcune aree della lottizzazione al Comune come previsto in convenzione. La lottizzazione risale al 1977 e da allora parte delle aree erano rimaste intestate ai proprietari.

Con la delibera n. 25 dell’aprile 2024, sono stati acquisiti gratuitamente al demanio pubblico diverse aree stradali situate in via Indipendenza, parte di via della Costituzione e di via Gioberti. I terreni erano stati utilizzati come viabilità pubblica in modo ininterrotto per oltre vent’anni, malgrado risultassero intestati a privati. Attraverso una procedura semplificata, il Comune ha ottenuto il consenso dei proprietari per regolarizzare il passaggio di proprietà senza alcun onere economico per entrambe le parti. In tal modo è stato allineato lo stato di fatto a quello di diritto, garantendo all’ente la corretta gestione del patrimonio stradale pubblico.

Inoltre, poiché restavano ulteriori 4 particelle, 3 in via Indipendenza e 1 in via Costituzione, per un totale di 2026 mq, destinate ad area a verde ancora intestate ai privati, l’Amministrazione, tramite il Segretario, ha recentemente stipulato un contratto con tutti i 27 cittadini interessati, che hanno provveduto al pagamento dei diritti di rogito e delle spese necessarie per la registrazione e trascrizione dell’atto; in tal modo loro sono stati liberati dalla titolarità delle aree e il Comune ha acquisito spazi pubblici che saranno a breve destinati alla comunità di Lavaiano.

“Si tratta di un risultato molto importante perché ha dato finalmente risposta alla richiesta di vari cittadini di Lavaiano. L’Amministrazione intende continuare a regolarizzare situazioni simili che sono ancora presenti sul territorio. Per quanto riguarda le aree di Lavaiano, presto la Giunta terrà un incontro con i residenti per capire quali sono i loro desideri per quegli spazi e se sarà possibile attuarli”, spiega il sindaco Paolo Mori. “Per un amministratore, una delle azioni che da maggiore soddisfazione è quella di fornire risposte positive alle richieste dei cittadini”.

Last modified: Gennaio 29, 2026