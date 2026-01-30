L’Effemeride Pisana del 30 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:51 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 30 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:38 e tramonta alle 17:23, le ore di luce solare sono 9 e 45 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 339mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Santa Giacinta Marescotti, vergine e religiosa

Vignanello, Viterbo, 1585 – Viterbo, 30 gennaio 1640

Clarice Marescotti era una ragazza che puntava in alto, voleva un bel matrimonio per sistemarsi, desiderava, insomma, una vita degna del suo lignaggio. Ma alla fine trovò la sua più grande nobiltà nella povertà assoluta e nell’offerta di sé per gli emarginati e i malati. Era nata nel castello di Vignanello (Viterbo) nel 1585; quando fu il momento i genitori preferirono far sposare la sorella minore, Ortensia, e mandare Clarice nel monastero delle Clarisse di San Bernardino a Viterbo. Era il 1605 e lei prese il nome di Giacinta, ma non accettò la vita da religiosa. Solo dopo una grave malattia nel 1616 la giovane cominciò a vedere in modo diverso la propria vita, abbracciando la povertà e la penitenza, dandosi da fare per gli ultimi. Morì nel 1640, subito venerata come santa dalle consorelle e dai fedeli.

Il significato del nome di oggi:

Giacinta: dal nome del fiore

Oggi è il giorno di:

Giornata scolastica della non-violenza e della pace

La citazione del giorno:

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. (Didier Diderot)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio, Puffo 90

E’ accaduto il 30 gennaio nel mondo:

1595 – Romeo e Giulietta di William Shakespeare viene rappresentato per la prima volta

1703 – I quarantasette rōnin, al comando di Ōishi Kuranosuke, vendicano la morte del loro padrone, uccidendo Kira Yoshinaka

1790 – La prima barca specializzata come scialuppa di salvataggio viene provata sul fiume Tyne

1862 – Viene varata la prima nave corazzata degli Stati Uniti, la USS Monitor

1911 – Il cacciatorpediniere USS Terry (DD-25) effettua la prima azione di soccorso di un aereo precipitato in mare, salvando la vita a James McCurdy, a 16 chilometri da L’Avana (Cuba)

1933 Giuramento di Adolf Hitler nella posizione di cancelliere tedesco Il primo dei 2956 episodi di The Lone Ranger va in onda via radio

1945 – Ultimo discorso radiofonico di Adolf Hitler al popolo tedesco

1945 – La nave passeggeri Wilhelm Gustloff viene affondata da un sommergibile sovietico nel Mar Baltico causando la morte di oltre 9000 naufraghi

1948 – Mahatma Gandhi viene ucciso da un estremista indù

1964 – La sonda spaziale Ranger 6 viene lanciata dalla NASA: la sua missione è di trasportare delle telecamere e schiantarsi sulla superficie lunare

1966 – Viene siglato il Compromesso di Lussemburgo per l’utilizzo del metodo maggioritario nella CEE

1969 – Londra: ultima esibizione pubblica dei Beatles sul tetto della Apple Records; il concerto improvvisato verrà interrotto dalla polizia

1972 – Derry: Bloody Sunday, paracadutisti dell’esercito britannico uccidono tredici dimostranti cattolici nordirlandesi nel corso di una manifestazione contro l’internamento senza processo

1994 – Péter Lékó diventa il più giovane grande maestro di scacchi

2002 – Cogne – Viene assassinato Samuele Lorenzi in quello che diventerà famoso come il delitto di Cogne

2003 – Il Belgio dà validità legale al matrimonio omosessuale

2013 – Naro-1, il primo lanciatore spaziale sudcoreano, mette in orbita il satellite STSAT-2C

2020 L’OMS dichiara il COVID-19 un pericolo mondiale Vengono registrati i primi due casi di covid in Italia: i pazienti positivi sono una coppia cinese, che viene rimpatriata tre giorni dopo in Cina tramite un volo dell’Aeronautica militare italiana



La frae del giorno di Frate Indovino:

Se non si vede, non si compra

Nati il 30 gennaio:

PHIL COLLINS

Cantante e musicista inglese

α 30 gennaio 1951

GENE HACKMAN

Attore statunitense

α 30 gennaio 1930 ω 27 febbraio 2025

LIVIA DRUSILLA

Prima imperatrice romana

α 30 gennaio 58 A.C. ω 28 settembre 29

VANESSA REDGRAVE

Attrice inglese

α 30 gennaio 1937

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

32° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 30 gennaio 1882 ω 12 aprile 1945

BORIS SPASSKY

Scacchista russo

α 30 gennaio 1937

Deceduti il 30 gennaio:

MAHATMA GANDHI

Politico e filosofo indiano

α 2 ottobre 1869 ω 30 gennaio 1948

FERDINAND PORSCHE

Progettista austriaco

α 3 settembre 1875 ω 30 gennaio 1951

AZEGLIO VICINI

Allenatore di calcio italiano

α 20 marzo 1933 ω 30 gennaio 2018

