Al via la prima edizione del Terre di Pisa Bike Trail: un’opportunità per esplorare il cicloturismo nella regione

PISA – La prima edizione del Terre di Pisa Bike Trail si svolgerà dal 9 al 13 ottobre, organizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con l’obiettivo di promuovere il cicloturismo nella regione. Questo evento rappresenta una nuova opportunità per esplorare le bellezze delle Terre di Pisa, già fortemente investite nel turismo ciclistico dopo il Covid.

Il cicloturismo ha visto un notevole aumento in Italia, generando oltre 56 milioni di presenze nel 2023 e un impatto economico diretto di oltre 5,5 miliardi di euro. L’itinerario del trail, lungo 535 km e suddiviso in 8 tappe, attraversa 16 comuni e offre un’esperienza non competitiva in completa autonomia, dove i partecipanti possono decidere il ritmo e le soste.

Il programma include un’apertura del Bike Village il 8 ottobre presso il Parco di San Rossore e una pedalata guidata. La Camera di Commercio mira a creare un tracciato permanente per consolidare le Terre di Pisa come destinazione cicloturistica, sottolineando l’importanza del turismo lento e all’aria aperta per l’economia locale.

Le otto tappe del trail offrono paesaggi diversificati e toccano importanti località storiche e naturalistiche, rendendo l’evento un’opportunità unica per esplorare la cultura e la natura della regione.

Maggiori informazioni sono disponibili su terredipisabiketrail.it.

