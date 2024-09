Primo incontro per il progetto ‘Città italiana dei Giovani 2025’ a Pisa

Scritto da admin• 12:55 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 4 ottobre alle ore 17, si terrà in Sala Baleari, presso Palazzo Gambacorti, la prima riunione operativa per la stesura del progetto che il Comune di Pisa presenterà per l’edizione 2025 del premio “Città italiana dei Giovani”.

“L’incontro – spiega l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa – darà avvio a una serie di appuntamenti per definire il progetto da presentare, con l’obiettivo di creare una proposta competitiva che metta i giovani al centro della partecipazione e della vita pubblica della città. I giovani sono una grande risorsa per Pisa, che ospita circa 50.000 studenti su una popolazione di 90.000 abitanti. Invitiamo quindi tutti i ragazzi interessati a partecipare all’incontro del 4 ottobre, per diventare parte integrante del progetto. Saranno presenti anche i membri della Consulta dei Giovani, che inizierà a operare nei prossimi mesi. L’obiettivo della nostra amministrazione è creare un gruppo di lavoro ampio che coinvolga il maggior numero possibile di giovani della città.“

Le persone interessate a partecipare all’incontro devono confermare la loro presenza inviando un’email a politichegiovanili@comune.pisa.it.

Il premio “Città italiana dei Giovani” è un’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Italiana per la Gioventù. Nella scorsa edizione, Pisa ha ottenuto il secondo posto alla sua prima partecipazione, dopo Potenza, con Catania, Jesolo e Teramo come altre città finaliste.

Last modified: Settembre 30, 2024