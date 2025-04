Al via la 115esima edizione di Agrifiera 2025 a Pontasserchio

Written by admin• 8:28 pm• Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Taglio del nastro per Agrifiera 2025, la 115ª edizione diventata quest’anno festa regionale, con oltre 230 espositori, inserita nel calendario “Manifestazioni e fiere regionali toscane” che durerà fino al 4 maggio.

Un ampio corteo guidato dal labaro sangiulianese, dal Sindaco, dagli assessori e dalle autorità civili e militari, accompagnato dalla banda della Filarmonica sangiulianese, dai giovani delle scolaresche degli istituti Mandela di San Giuliano Terme e Gereschi di Pontasserchio, che hanno proposto anche uno spettacolo sotto al palco con balli e canzoni, ha girato per tutta la fiera prima di arrivare al padiglione spettacoli per gli interventi.

Per la giunta comunale erano presenti il vicesindaco Francesco Corucci e gli assessori Filippo Pancrazzi, Angela Pisano, Fabiana Coli e Candida Pugliese, insieme all’amministratore Geste Vanessa Angotti e ai gemellati di Bad Tolz, rappresentati dal primo cittadino Ingo Mehner e la delegazione al seguito.

“Siamo arrivati all’appuntamento più sentito dal nostro comune ed oltre – ha affermato il sindaco Matteo Cecchelli –, quest’anno ancora più importante perché diventato festa di rilievo regionale. Come sempre, il nostro impegno è nel dare il meglio alle migliaia di persone che frequentano il parco della Pace in questi giorni. Lo abbiamo fatto compiendo investimenti con risorse comunali per la valorizzazione di questo grande e prezioso spazio, proprio in funzione di Agrifiera. Oggi celebriamo un grande evento che lega passato e presente, guardando sempre al futuro come stimolo a fare sempre meglio e a stare al passo con i tempi. Da quando è nata la fiera, ben più di un secolo fa, il mondo è decisamente cambiato, ma non abbiamo abbandonato la tradizione e, al contempo, come possiamo vedere con l’anteprima del Festival della robotica, guardiamo con attenzione alle sfide che la ricerca universitaria affronta, perché solo unendo le forze di istituzioni politiche e saperi, possiamo affrontare il domani: innovando per mantenere le migliori tradizioni, come lo è il lavoro della terra, dell’artigianato e del commercio“.

“La 115ª edizione dallo spirito rinnovato trova inizio – ha detto l’assessora all’Agrifiera Roberta Paolicchi –. Quest’anno l’amata fiera, sempre più conosciuta fuori dai confini sangiulianesi, non ha mancato di rilanciare lo spirito innovativo senza abbandonare le solide radici del passato. Nostro impegno, come amministratori, è quello di lavorare ad un futuro fatto di scelte consapevoli, di valorizzazione delle risorse locali, di rispetto per l’ambiente e per le persone che lo abitano ed Agrifiera significa anche questo: il luogo dove il sapere contadino incontra la ricerca scientifica, dove il lavoro quotidiano degli agricoltori dialoga con le tecnologie emergenti, dove le famiglie, i bambini, i giovani e gli anziani possono sentirsi parte di un progetto comune. Rinnovo il ringraziamento a tutte le operatrici e gli operatori comunali, di Geste e di Alterego fiere, per il lavoro portato avanti fino ad oggi e per quello dei giorni a seguire“.

“Un appuntamento a cui sono profondamente legato – ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo -, non solo per la sua storia e per la sua bellezza, ma soprattutto perché rappresenta una Toscana che sa tenere insieme le sue radici e il suo futuro, la tradizione e l’innovazione, la forza della terra e l’energia delle persone che la abitano. Agrifiera è molto più di una fiera: è uno spazio fisico e ideale dove si incontrano generazioni, esperienze, saperi, il simbolo di una comunità che ha fatto della fertilità della Val di Serchio, del lavoro nei campi, dell’artigianato, del commercio e oggi anche del turismo, un tratto identitario, un modello di sviluppo sostenibile e umano. Quest’anno, ancora di più, Agrifiera è segno di futuro. Lo è per il grande sforzo di rinnovamento, per la qualità delle proposte, per il numero record di espositori – oltre 230 – e soprattutto per i contenuti che la animano. L’inserimento, quest’anno, tra le Manifestazioni e fiere regionali toscane conferma la sua importanza strategica non solo per la provincia di Pisa, ma per tutta la nostra regione. Un evento che guarda avanti, che sa parlare ai giovani, che mette al centro la scienza e la sostenibilità, l’alimentazione consapevole e il valore del cibo buono, locale, di filiera corta“.

Alessandra Nardini, assessora istruzione Regione: “Da quest’anno Agrifiera è diventata una fiera regionale, ciò rappresenta l’importanza di questo appuntamento. Nel ricordare che un evento del genere davvero non si organizza senza un grande lavoro di squadra, vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale, l’organizzazione, espositrici ed espositori, associazioni e le forze dell’ordine che in questi giorni stanno lavorando alla riuscita di questo bellissimo evento. Ed un ulteriore ringraziamento va al comune di San Giuliano Terme per aver reso questa inaugurazione speciale, grazie al coinvolgimento delle scolaresche. Troppo spesso guardando la gioventù diciamo che è il nostro futuro, ma ragazze e ragazzi sono già il nostro presente, ed oggi aver lasciato loro l’apertura di questa iniziativa sottolinea ancora una volta l’importanza di guardare verso le nuove generazioni e verso il rispetto e la tutela del nostro territorio“.

Massimiliano Angori, Presidente della Provincia: “La grande importanza che l’Amministrazione comunale sangiulianese ha saputo dare alle particolarità locali, anche in questa edizione, è indubbiamente un bel messaggio: per noi che abbiamo un forte attaccamento alle tradizioni locali, alla qualità dei prodotti tradizionali, è indubbiamente apprezzabile e bisogna dire che Agrifiera è diventata un fiore all’occhiello della provincia di Pisa, un unicum che sa tenere insieme, ben saldi, tradizione ed innovazione, guardando alla ricerca, al benessere ed alla salute. La presenza di tanti bambini ha dato poi una voce ancor più forte nell’augurare una buona Agrifiera a tutti!

Il programma di giovedì (24 aprile) e venerdì (25 aprile):

Giovedì 24 aprile il programma sarà il seguente: ore 11:00-12:30 workshop “Uso consapevole dello smartphone” a cura dei facilitatori dei Punto digitale facile di San Giuliano Terme e Pisa.;

ore 15:00 – 16:00 Bici delle storie a cura dell’associazione Il gabbiano;

ore 17:30 – 19:00 “Voci di donne per la pace” a cura della Casa della donna.

Area equestre: ore 10:00 – 12:30 alle ore 14:30 giri pony e giri a cavallo a cura dell’asd In Battaglino e centro ippico Unicorno ore 14:30 giri pony e giri cavallo; arena centrale:

ore 14:30 – 17:00 dimostrazioni dei gruppi equestri presenti – I Butteri – Pony Games del centro ippico In Battaglino, volteggio con il centro ippico l’Unicorno – dimostrazione equestre del centro ippico in Battaglino – Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani A.S. Il Patio – dimostrazione della disciplina Mountain Trail a cura del centro Ippico in Battaglino sponsorizzato da Equisystem.

Area Spettacoli: ore 15:30 – 17:30 Esibizione di pattinaggio Roller Village di Orzignano a cura del Comitato UISP ore 21:00: Planet Dance Live a cura di Radio Incontro musica anni ’70 ’80 ‘90.

Venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione: apertura dalle ore 10:00 alle ore 23:00. Ore 12:00 Festeggiando la Liberazione d’Italia: passaggio del tricolore sul Parco della Pace a cura degli aerei di Aeroclub di Pisa asd. Sala Convegni

ore 10:30 – 12:00 “Incontro con Sergio Costanzo: il nostro territorio, le nostre radici, le sue storie” a cura di cooperativa culturale di Orzignano e Gruppo di lettura “Al circolo si Legge”.

ore 16:00 – 18:00 Conferenze “Il Soccorso di Animali feriti nel Comune di San Giuliano Terme” e “Regolamento Comunale Tutela degli Animali di San Giuliano Terme” a cura di N.O.G.R.A. Sez. Prov. le di Pisa Relatori: Roberta Paolicchi Assessore Tutela Animali Comune di San Giuliano Terme. Michele Mennucci Coord. Dirig. Nuclei Operativi N.O.G.R.A. Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Patrizia Simonetti Funz. C. Coadiutore di gruppo N.O.G.R.A Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Silvia Ghelardoni Funz. C. Coadiutore di gruppo N.O.G.R.A Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Responsabili gestione attrezzature e Ambulanza Veterinaria: Yuri Canu N.O.G.R.A Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Marco Ruberti N.O.G.R.A Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Sandra Fontana N.O.G.R.A Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Luca Fiorio N.O.G.R.A Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Silvia Dionisio N.O.G.R.A Guardie Zoofile – Soccorso Animali – Protezione Civile Esposizione dell’ambulanza Veterinaria, attrezzature e dimostrazioni di Soccorso sul posto

Ore 18:30 Premiazione concorso “SelfieINfiera”.

Area equestre ore 10.00 – 12.30 Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno ore 14.30 Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorn Arena centrale ore 11.00 Gimkana Senior e dimostrazioni equestri ore 14.30 – 17.00 Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: – I Butteri – Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD – Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno ASD – Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino – Giochi equestri: La quintana – Dimostrazione della disciplina Mountain Trail a cura del Centro Ippico in Battaglino sponsorizzato da Equisystem – Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani – Gruppo equestre di Campo Cavalieri per caso. Area Spettacoli: Giornata a cura del “Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme”

ore 15:00 esibizione a cura del Ciclone Latino

ore 16:30 musica con Alessandro Ciardelli

ore 17:00 sfilata di moda ore 21:00 musica dal vivo con due gruppi “Stranamore” a seguire “Wonder sound” con il chitarrista Oscar Bauer. Area Line Dance; 10:00 – 12:30 Apertura line dance “Special Principianti” 14:00 – 19:00 Country Line Dance

Nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio sarà disponibile il servizio navetta gratuito, con fermate in piazza Metastasio a La Fontina e in via Verri, presso le scuole medie di San Giuliano Terme. I bus partiranno ogni ora dalle ore 10 alle 14 e ogni mezz’ora dalle 14 alle 20.

