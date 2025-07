Al via i lavori per la nuova rotatoria del CNR tra Pisa e San Giuliano Terme

Written by admin• 4:32 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per l’ampliamento e la realizzazione definitiva della rotatoria del CNR, all’incrocio tra via di Pratale, la provinciale Vicarese, via Moruzzi, via Volpi e via Alfieri.



L’intervento, coordinato da Pisamo, sostituirà l’attuale rotatoria provvisoria, ormai non più adeguata ai volumi di traffico, con una struttura permanente e funzionale. Il costo complessivo dell’opera è di 426mila euro, finanziati per il 60% dal Comune di Pisa, 30% dalla Provincia di Pisa e 10% dal Comune di San Giuliano Terme.

I lavori verranno eseguiti per fasi, limitando le chiusure al traffico ai soli momenti delle asfaltature, previste in orario notturno per ridurre i disagi. Durante i mesi estivi gli interventi si concentreranno sulla carreggiata e sull’anello centrale della rotatoria, con l’obiettivo di concludere le opere principali entro l’avvio dell’anno scolastico. Le rifiniture (marciapiedi, pista ciclabile, aiuole) proseguiranno fino a fine settembre/inizio ottobre.

Il progetto prevede una rotatoria con diametro esterno di 38 metri e una corona circolare larga 9 metri. I bracci di ingresso varieranno da 3,50 a 6,90 metri in base alla carreggiata, mentre quelli in uscita avranno larghezza di 4,50 metri. L’isola centrale sarà parzialmente sormontabile per consentire il passaggio dei mezzi pesanti, con una fascia verde nella parte interna. Prevista anche la realizzazione di nuovi marciapiedi in autobloccanti e l’installazione di un moderno impianto di illuminazione pubblica.

“Con questo intervento tanto atteso – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – mettiamo fine allo stato provvisorio della rotatoria del CNR, inadeguata a gestire un traffico sempre più intenso. Il progetto si inserisce in un’area in forte espansione, sede di importanti poli scientifici, universitari e assistenziali. I lavori sono frutto della sinergia tra enti e si svolgeranno in estate, con asfaltature notturne, per minimizzare i disagi.”

“Il contributo della Provincia ammonta a circa 130mila euro – sottolinea il presidente Massimiliano Angori – per un’opera strategica, situata in un’area ad alta intensità accademica e sanitaria. Come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte per migliorare sicurezza e viabilità.”

“La nuova rotatoria – aggiunge il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli – eliminerà uno dei principali punti critici della viabilità tra i nostri due comuni. Rappresenterà una porta d’accesso più ordinata e sicura a un’area di grande valore, dove coesistono ricerca, innovazione e servizi.”

