PNRR, in corso la riqualificazione del mercato turistico tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi a Pisa

PISA – È quasi terminata lungo via Contessa Matilde a Pisa la primissima fase del cantiere PNRR per la riqualificazione del percorso ciclopedonale dedicato ai turisti nel tratto che va dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e arriva fino a piazza Manin. Cuore dell’intervento, la riqualificazione dell’area monumentale che ospita il mercato turistico, che è partita da via Contessa Matilde e si appresta nei prossimi giorni a proseguire in largo Cocco Griffi.

Nei giorni scorsi sono arrivate le prime 12 nuove bancarelle collocate nella parte di via Contessa Matilde, dove è terminata la pavimentazione dell’area. A presentare stamani lo stato dell’arte del cantiere e i nuovi banchi commerciali, il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, dall’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini, dal direttore dei lavori Roberto Pasqualetti e dal dirigente Gabriele Cerri.

Il cronoprogramma dell’intervento PNRR prevede la prima fase del cantiere, quella attualmente in svolgimento che terminerà nei prossimi giorni, nell’area tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi; la seconda fase nell’area del mercato turistico da Largo Griffi fino all’inizio del tratto lungo le mura storiche che arriva in piazza Manin, si svolgerà da fine aprile a fine giugno, poi a partire da luglio la terza fase dalla piazzetta C. Salomone nel primo tratto di via Cammeo, in direzione delle mura, fino a metà settembre; la quarta e quinta fase del cantiere riguarderanno la piazza Manin e la parte terminale di via Cammeo, dove si terranno i lavori da metà ottobre a dicembre; ulteriori lavori si svilupperanno nel tratto tra via Leonardo da Vinci e via Fedi, tra giugno e settembre, mentre la settima ed ultima fase si svolgerà nel tratto dal parcheggio scambiatore fino a via San Jacopo, da settembre a dicembre.

L’intero intervento, che terminerà entro dicembre 2025, è affidato alla Ditta CEMES spa di Pisa. L’importo complessivo dell’intervento di riqualificazione, che rientra all’interno del bando Pinqua di Porta a Lucca (via Rindi e via Piave) ammonta a 5,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni finanziati con fondi PNRR, 210mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse del Comune di Pisa.

“Il grande intervento PNRR di riqualificazione del percorso e del mercato turistico a ridosso dell’area monumentale – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – rappresenta un’occasione unica per la città di Pisa. Grazie alle risorse PNRR potremo finalmente restituire la giusta dignità ad un’area di pregio riconosciuta a livello internazionale come patrimonio Unesco. Il progetto di riqualificazione, dal valore di quasi 6 milioni, è frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha preso forma a partire dall’approvazione del primo Piano di gestione Unesco. Un Piano che assicura non solo la conservazione e la valorizzazionedei monumenti di Piazza del Duomo, ma definisce anche la ‘buffer zone’, l’individuazione di una fascia di rispetto intorno all’area monumentalein cui riorganizzare e regolamentare le attività commerciali. L’area del mercato lungo le mura urbane, interamente riqualificata e abbellita con l’introduzione di filari alberati, vede una nuova localizzazione dei punti di vendita lungo il percorso turistico, con banchi omogenei, eleganti e funzionali, frutto di un progetto concordato con la Soprintendenza e di un ulteriore finanziamento di 3 milioni a carico del Comune. In questo modo l’Amministrazione Comunale ha voluto completare un’opera di riqualificazione che possa finalmente valorizzare degnamente l’area intorno alla piazza simbolo della città e l’intero complesso monumentale, secondo un progetto omogeneo e unitario. Un investimento complessivo di quasi 9 milioni di euro che pone definitivamente fine all’annoso problema della mancanza di decoro del mercato turistico esterno alle mura, riportando ordine e bellezza in un’area visitata ogni anno da circa 3,5 milioni di turisti.”

“Nella zona monumentale – scende nel dettaglio il vicesindaco Raffaele Latrofa – si concentreranno una serie di interventi di riqualificazione e riorganizzazione di spazi: nuove pavimentazioni, assetto del verde, illuminazione e segnaletica. Si prevede infatti di ripavimentare in pietra e, in parte in calcestruzzo architettonico, tutta l’area intorno il cimitero ebraico, lungo le mura urbane e piazza Manin; inserire 39 nuove alberature costituite da aceri, platani e lecci, e realizzare un nuovo impianto di illuminazione, rinnovando l’arredo urbano e la segnaletica. Saranno messi a dimora, a partire già dai prossimi giorni, filari di alberi che accompagneranno il percorso turistico dal parcheggio scambiatore fino al Duomo. Il notevole incremento del verde, che ammonterà complessivamente a oltre 80 alberature, potrà produrre un effetto di mitigazione dell’assetto climatico di questa parte della città con il mantenimento di ampie zone ombreggiate, attenuando l’inquinamento prodotto dal flusso di traffico su via Contessa Matilde, che sarà regimato da un impianto semaforico sincronizzato. L’ingresso dalla Porta Nuova verrà ridisegnato, lasciando la chiara visibilità dei tre archi che si aprono nelle mura storiche e piazza Manin avrà finalmente la configurazione di una piazza degna di introdurre ad uno dei complessi monumentali più belli e visitati del mondo.”

“Sono stati collocati questa settimana i primi 12 nuovi banchi commerciali del mercato turistico – spiega l’assessore Paolo Pesciatini -, i primi di un totale di circa 80 chioschi, secondo il progetto previsto dal Piano del Commercio che è stato approvato nel 2022, dopo una vacatio di oltre 20 anni. Si tratta di banchi che, con la loro struttura in acciaio inox, rivestimento interno in legno ed esterno in lamiera corten, si caratterizzano per la loro funzionalità. Il progetto, per quanto riguarda collocazione, forma, dimensione e scelta dei materiali, è stato interamente concordato con la Soprintendenza e successivamente concertato con le associazioni di categoria. La realizzazione dei nuovi banchi commerciali è stata oggetto di un finanziamento che esula dai fondi PNRR, non rientrando all’interno del progetto Pinqua. L’Amministrazione Comunale ha infatti aggiunto un investimento del valore complessivo di 3 milioni di euro per acquistare le nuove bancarelle, ciascuna dal costo di 25mila euro più Iva, che vengono assegnate dietro pagamento di un canone annuale di 3.349 euro, che corrisponde ad un canone mensile di 279 euro. La concessione in locazione è legata alla propria licenza che ha validità fino al 2034, ferme restando le normative vigenti legate al settore. Le bancarelle potranno essere affittate o vendute come già avviene, e quindi chi acquisterà subentrerà al pagamento del canone di affitto. Le spese di manutenzione ordinaria sanno a carico dell’assegnatario, mentre quelle straordinarie a carico del Comune di Pisa”.

Il progetto di riqualificazione del percorso turistico

Il percorso turistico che parte dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, nel primo tratto, lungo via San Iacopo, conferma e valorizza la pavimentazione esistente in calcestruzzo architettonico grigio, attraverso un duplice intervento che prevede l’inserimento di un filare di nuove 16 alberature di acero e un allargamento del marciapiede e della carreggiata stradale. Alla fine del percorso su via del Marmigliaio, si prevede inoltre il collocamento dei due attraversamenti con strisce pedonali e ciclabili con relative rampe per il superamento delle barriere architettoniche, oltre all’individuazione dei percorsi Loges per le persone non vedenti; sul lato opposto in vicinanza dell’area ferroviaria, verranno realizzate due nuove aree di sosta, prima e dopo il passaggio a livello, una dotata di due panchine e alberature (due lecci), e, la seconda, caratterizzata da allargamento del marciapiede così da ampliare l’aerea pedonale, con posizionamento di panchina e fontanella. Il percorso prosegue sulla stessa strada, da una parte mantenendo l’attuale pista ciclabile in asfalto lungo la ferrovia, sull’altro lato invece prevedendo l’allargamento del marciapiede, oltre ad una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico color sabbia e relative rampe carrabili e pedonali. Anche in questo caso lungo il marciapiede viene collocato un filare composto da 16 aceri, così da prevedere un camminamento ombreggiato.

È sull’area centrale di via Leonardo da Vinci che il progetto ottimizza spazi e percorsi, prevedendo una serie di interventi di riqualificazione urbana, l’organizzazione e realizzazione di una nuova configurazione viabilistica che alterna parallelamente un marciapiede pedonale, una nuova viabilità carrabile riservata esclusivamente ai residenti, una pista ciclabile e un marciapiede pedonale in prossimità del complesso universitario dotato di aiuole e nuove alberature; la realizzazione di una piazza pubblica di forma rettangolare pavimentata in pietra arenaria grigia e caratterizzata da una serie di sedute disposte sui lati lunghi che delimitano lo spazio centrale polivalente, oltre un sistema diffuso di spazi pavimentati alberati, costituiti da 13 querce e 16 platani, aree di sosta e relax con una pavimentazione in calcestruzzo architettonico di color sabbia. Lungo il percorso saranno installate telecamere di sicurezza che andranno a implementare il sistema di videosorveglianza cittadino.

La riqualificazione del mercato turistico

Il percorso turistico continua poi con l’attraversando pedonale di via Contessa Matilde, dotato di strisce pedonali, segnali tattilo-vocali LVE per persone non vedenti, fino ad arrivare al largo Cocco Griffi e a Piazza Manin che vengono mantenute aree esclusivamente pedonali e separate dalla strada carrabile da una serie di dissuasori in acciaio corten. È proprio in questo ambito, cioè in prossimità delle mura storiche e del complesso monumentale di Piazza dei Miracoli, che si concentrano importanti interventi di riorganizzazione degli spazi e ridisegno delle pavimentazioni, con introduzione di 39 alberi e nuova illuminazione, oltre al completo rifacimento delle bancarelle commerciali, realizzate su specifico disegno, posizionate lungo i percorsi nel rispetto del piano del commercio approvato dall’Amministrazione Comunale.

Il progetto realizza partendo da largo Cocco Griffi una lunga fascia centrale di pavimentazione in pietra arenaria grigia che continua su tutta via Cammeo a spina di pesce fino a tutta piazza Manin, mentre ai lati, sia in prossimità degli edifici esistenti sia in prossimità delle mura, sono previste due ampie zone pavimentate a calcestruzzo architettonico di color sabbia. Sul perimetro delle mura in prossimità del cimitero ebraico, è stata mantenuta una fascia a prato. Al centro di Piazza Manin si prevede la realizzazione di un’area pavimentata ancora in pietra grigia, quale spazio polivalente e simbolico posto all’ingresso di Porta Nuova con le caratteristiche tre aperture ad arco che fanno da sfondo alla piazza. Lo spazio sarà corredato da panchine lineari doppie, illuminate alla base da un nastro led posto raso terra, in modo da creare un luogo simbolico di fronte al complesso monumentale di Piazza dei Miracoli.

Per gli elementi di arredo urbano si prevedono per la zona Largo Cocco Griffi – Piazza Manin sedute circolari oltre ad un numero considerevole di sedute lineari, realizzate in materiale ecologico e resistente di colore bianco, così da consentire a tutti, residenti e turisti, la sosta e la socializzazione. Verranno installati infine cestini portarifiuti, oltre ai pannelli-totem informativi in prossimità delle porte di ingresso all’area monumentale.

I nuovi banchi commerciali. Ai lati del camminamento si collocano i nuovi arredi per il commercio disposti a distanza di circa 5 metri l’uno dall’altro, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza di Pisa: box completamente apribile, realizzato con finitura esterna tipo corten, di ingombri massimi 3×3 metri, rinnovato completamente nell’immagine che saranno posizionati, alternati ai filari di alberature. Tra Piazza Manin e Largo Cocco Griffi trovano collocazione anche un chiosco per informazioni turistiche. La realizzazione dei nuovi banchi commerciali è stata oggetto di finanziamento ulteriore, che non rientra all’interno del progetto Pinqua. L’Amministrazione Comunale ha infatti concluso, con procedura di accordo quadro del valore complessivo di 3 milioni, la fornitura e posa in opera dei nuovi banchi commerciali, che verranno installati secondo un cronoprogramma che segue a stati di avanzamento le diverse fasi di esecuzione dei lavori. La collocazione dei banchi commerciali è quella prevista dal nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale 2022. Le bancarelle saranno dislocate nelle seguenti aree: via Contessa Matilde, Largo Cocco Griffi, Piazzetta c. Salomone, Piazza Manin, parcheggio pubblico su via Cammeo, parte di via S. Maria e di via Cardinale Maffi, oltre al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.

