Al via ad Eliopoli Summer “Venerdì da Star”. Tanti ospiti sul palco nella prima puntata

CALAMBRONE – Venerdi 21 luglio alle ore 22 al via il primo dei cinque Talk show “Venerdì da Star” condotto da Massimo Marini e ripresi da Granducato TV, che avrà sul palco numerosi ospiti.

Tra questi STEFANO FRESI, attore romano, uno dei più talentuosi attori di questo paese.

Stefano nasce come cantante musicista e compositore quando forma il trio comico musicale con la sorella che si chiamava Fayete Linguis. che proprio in questo 2023 sono ritornati sulla scena. Poi partecipa a tanti film e sceneggiati TV come Romanzo criminale e Un medico in famiglia fino a che viene candidato al David Donatello nel 2014 per Smetto quando voglio. Vince nel 2019 il Nastro Argento come migliore attore per C’è tempo il film di Walter Veltroni. Tante esperienze molto significativa dal doppiaggio di Pumbaa ne Il Re Leone fino agli spot pubblicitari di Enel Energia e di Parmigiano reggiano oltre che del videoclip dell’ultimo cd di Ultimo. Sodalizio con Paola Cortellesi grazie a due film come “La Befana vien di notte”, “Cosa ci dice il cervello” e “Figli”. Da anni recita all’interno dello sceneggiato TV “I Delitti del Barlume”.

KATIA BENI, attrice e comica italiana, toscana. Nasce con il gruppo comico femminile Le Galline e poi debutta in teatro con Alessandro Benvenuti. Una lunga carriera di attrice sia al cinema che in TV e tanti spettacoli teatrali in giro perr la Toscana e l’intero paese. Da due anni è la Direttrice artistica di Comicopoli a Montopoli in Val D’Arno e vanta la partecipazione a I Deilitti del Barlume.



MARIA LINA MARCUCCI, imprenditrice, Presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio e un passato politico da Vice Presidente della Regione Toscana al tempo in cui fu decisa la rigenerazione urbana delle ex colonie Marine di Calambrone. Fondatrice di Videomusic, proprietaria di SuperChannel, nel 2020 ha vinto il premio Marisa Bellisario come “Donne che fanno la differenza”.

REGINA MIAMI. Drag Queen, una delle prime performer in Toscana e in Italia che balla e canta in spettacoli di divertimento musicale soprattutto in Versilia.

AVV. MARIA CONCETTA GUGLIOTTA. Avvocato penalista e criminologa di Pisa.

DESIREE MANFREDI Scrittrice e Influencer di Roma.

VALERIA IAQUINTO, insegnante e Vocal Coaching per associazione Il Pentagramma, grande interprete e giudice da tempo di “All Togheder Now”, la trasmissione di Canale 5 con Michelle Hunziker.

STEFANO PILATO artista livornese ormai di fama mondiale denominato PESCE FRESCO. Crea le proprie opere con il riutilizzo dei materiali che recupera sulle spiagge e lungo i fiumi della zona. Attualmente ha una esposizione presso l’Ostello di Calambrone, di via de Porcari 4, dove 26 sue opere fanno bella vista di se e possono essere ammirate e acquistate.



Questo Talk show sarà molto partecipato rispetto a quelli standard in omaggio al grande Maurizio Costanzo che ci ha lasciato da poco tempo e che ha inventato il format nel nostro paese.

