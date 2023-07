Torna a splendere la “Notte Blu”di Tirrenia con l’11° edizione

Scritto da admin• 4:15 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

TIRRENIA – Una serata magica che torna a regalare indimenticabili momenti di divertimento e shopping sotto le stelle. L’estate di Tirrenia spicca il volo Venerdì 21 Luglio con la “Notte Blu”, appuntamento giunto all’11esima edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione dellaCamera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, realizzato grazie al contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Atefi Lavanderia Industriale, Eschini Auto, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, Intergomma 4, Lattanzi Group, L’Incanto di Boccadarno, Recapiti Ferrari, Toni Luigi, Bagno Maddalena e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia – Non solo mare 2023.

“È un piacere presentare la nostra festa estiva per eccellenza” dichiara il presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni. “Una manifestazione partita quasi per scherzo e giunta all’11esima edizione, che riusciamo ogni anno ad ampliare ulteriormente: ci aspettiamo moltissime persone sabato a Tirrenia”.

“Organizziamo moltissimi eventi ogni anno, ma tutto comincia dalla Notte Blu, nata grazie all’impegno degli imprenditori di Tirrenia e del Litorale e alla loro intuizione che oggi ci permette di avere riconoscibilità sul territorio. Anche quest’anno ci sono tutte le premesse per vivere una bellissima serata” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Una manifestazione di attrazione e intrattenimento ricchissima di iniziative che manifesta tutto il senso di accoglienza del nostro Litorale, e che permette di valorizzare un’area tornata ad ospitare numerose attività come quella di Ciclilandia” le parole dell’assessore al Commercio Paolo Pesciatini.

Parla di “un evento pensato per un pubblico variegato e adatto per famiglie e giovani, con l’obiettivo di far crescere e promuovere ulteriormente Tirrenia” il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, mentre il presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni evidenzia l’arrivo di “un nuovo evento in grado di richiamare un pubblico numerosissimo sul Litorale, dopo il successo della Marina Dance Parade organizzata solo pochi giorni fa”.

Tra musica live ed occasioni di shopping la Notte Blu è pronta ad animare il cuore pulsante di Tirrenia nelle zone di piazza Belvedere e l’area di Ciclilandia, con un’imperdibile anteprima dalle 18: il Mercato straordinario a cura di Fiva Confommercio Pisa in piazza Belvedere e via dei Fiori. “Siamo pronti ad accogliere i visitatori con un vasto assortimento di prodotti di qualità a due passi dal mare” afferma il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo.

Alle 20.15 la manifestazione entra nel vivo con il taglio del nastro alla presenza delle autorità in Piazza Belvedere e l’esibizione itinerante del complesso folk La Montesina, che darà ufficialmente il via alla Notte Blu. Musicisti e majorettes della street band percorreranno Piazza Belvedere e via Belvedere con una coinvolgente esibizione. Alle 21 sarà possibile assistere alle dimostrazioni di acrobatica aerea a cura di istruttori qualificati della palestra Solidago Fitness, mentre i più piccoli potranno emozionarsi con bolle giganti, palloncini, animazione e distribuzione starlight.

Dalle 21.30 divertimento assicurato con il dj setdi Radio Mitology affidato a Enrico Tagliaferri, pronto a far scatenare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni ’70 e ’80, e per gli amanti della musica tante occasioni nell’area di Ciclilandia, dove andrà in scena l’esibizione degli Eclipse 2.0, e in viale del Tirreno (angolo via delle Rose), con i più grandi successi dei Pink Floyd.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione la consigliera comunale Virginia Mancini, gli sponsor Stefano Tempestini (Bagno Maddalena), Giovanni Eschini, Francesco Marchetti e Matteo Cazzola (Eschini Auto).

