“Oltre i confini”, a Pisa l’evento della Task Force di Giovanisì con oltre 300 studenti

Written by Redazione• 8:56 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La libertà di essere fragili, le difficoltà durante il percorso legate al concetto di performance e alle aspettative. “Bravo” a volte diventa chi si adegua e chi fa diversamente invece è da redarguire.

Alla Stazione Leopolda di Pisa, promossa da Regione Toscana-Giovanisì insieme alla Task Force, ha avuto luogo una giornata di formazione per oltre trecento giovani delle scuole toscane, su tematiche non facili, come il diritto di sbagliare e la salute mentale. Condotta da Lorenzo Baglioni e aperta dai saluti istituzionali di Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore del progetto Giovanisì e di Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio Regionale, la mattinata ha visto la partecipazione di educatori, formatori, psicologi e dirigenti scolastici.

“Affrontiamo un tema coraggioso, forse perfino inusuale nelle discussioni pubbliche, ma anche per questo più che mai necessario e utile per i giovani che ci chiedono di affrontarlo – ha detto il sottosegretario Dika- Grazie a questo evento abbiamo la possibilità di riflettere su come liberarci dal concetto di successo e di perfomance, secondo le aspettative della società e talvolta anche della famiglia stessa. Noi diciamo di non vivere i sogni di qualcun altro, ma di scegliere quello che piace, seguendo le propria attitudine e la propria passione. Le opportunità sono tante, con Giovanisì il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, ne proponiamo alcune. L’importante è scegliere consapevolmente sapendo che si può anche cambiare strada senza aver paura di un fallimento, che poi altro non è che una parte necessaria nel processo di apprendimento che caratterizza la vita delle ragazze e dei ragazzi”.



Nella sessione pomeridiana a portare la loro esperienza sulla fragilità intesa come valore e sul diritto di sbagliare, scardinando il mito dell’invincibilità, anche i campioni dello sport: I Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros e Campionessa del Mondo BJK Cup, ed Eric Fantazzini, atleta azzurro della nazionale di bob, olimpionico a Milano Cortina 2026.

Last modified: Marzo 28, 2026