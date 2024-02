Al Teatro Verdi di Pisa arriva Jazz Superclassic

Scritto da admin• 6:23 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Venerdì 23 febbraio il Teatro Verdi di Pisa aprirà i battenti per uno Spettacolo diverso dal consueto programma di Prosa, Lirica e Danza, vale a dire ospitando un Concerto di Jazz dal titolo “Jazz Superclassics“, promosso dal Lions CLub Pisa Certosa per un’iniziativa benefica, in quanto il ricavato della serata sarà interamente devoluto in favore della “Fondazione Stella Maris” di Pisa.

di Giovanni Manenti

Sul palcoscenico del Teatro, pertanto, verrà presentato il progetto musicale firmato da Gina Giani e Piero Frassi Quartet, costituito dal riproporre brani celebri del panorama jazz dagli anni ’20 agli anni ’40 del XX Secolo, all’epoca proposti da nomi illustri quali George Gershwin, Harold Arlen e Cole Porter, il tutto per l’organizzazione da parte del Lions Club Pisa Certosa in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa ed il Comune di Pisa, mentre ad accompagnare i due citati artisti – con Gina Giani in veste di Vocalist e Piero Frassi al Piano -. saranno Andrea Beninati alla Batteria, Alessio Bianchi alla Tromba e Marco Benedetti al Contrabbasso, con in più, quali ospiti speciali, Carlo Frighetto e Gigi Rombi per un “diversivo£ costituito dalle loro chitarre elettriche per alcuni elevati standard rock.

Come anticipato, il ricavato della serata – unitamente al contributo di alcune aziende che hanno deciso di partecipare all’iniziativa – sarà devoluto alla “Fondazione Stella Maris” al fine di finanziare il progetto “Bosco delle Stelle“, ovvero la costruzione della hall nel nuovo Ospedale nel Quartiere di Cisanello, i cui lavori, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria relativa alla pandemia da Covid-19, sono slittati, ma oramai pronti ad iniziare nei prossimi mesi.

Ovviamente soddisfatto il Vice Presidente della Fondazione Teatro Verdi, Alessandro Carugini, che ha così commentato: “Siamo felici della programmazione di questo iniziativa, in primo luogo in quanto il Teatro Verdi si apre a nuove realtà musicali diverse dalla classica e dalla lirica e poi perché lo fa con un evento veramente importante vista la presenza del Piero Frassi Quartet del quale non sta certo a me decantarne la bravura, accompagnato da Gina Giani quale brillante vocalist e che interpreterà in maniera molto personale i brani in scaletta. Fra l’altro, conclude Alessandro Carugini mi preme ricordare la presenza di due “special guest” quali Frighetto e Rombi con le rispettive chitarre elettriche, ragion per cui si prospetta una serata certamente eccezionale e di altissima qualità musicale, senza dimenticare che si tratterà di uno spettacolo all’insegna della solidarietà in favore della Fondazione Stella Maris e, conseguentemente, dei bambini e dei ragazzi che in questo momento necessitano di attrezzature per poter garantire agli stessi un miglioramento della loro qualità di vita“.

Al riguardo, a declinare il significato dell’evento promosso dal Lions Club Pisa Certosa spetta alla Presidentessa Adriana Galazzo, la quale ha sottolineato: “La vocazione del nostro Club è sempre stata rivolta verso i bambini fragili, avendo finanziato il reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale di Pisa, per poi, dal 2010, rivolgere la nostra attenzione anche ai progetti della Fondazione Stella Maris e della neuropsichiatria infantile, ultimo dei quali, a fine dello scorso anno, la consegna di una stanza multifunzionale, mentre il progetto relativo alla raccolta di fondi con il concerto di cui parliamo è rivolto all’arredo della hall prevista per il nuovo Ospedale della Stella Maris che sorgerà nella Zona di Cisanello, alla quale verrà dato il nome “Bosco delle Stelle” per far risaltare il fatto che debba trattarsi di un’accoglienza da regno delle favole e non ospedaliera“.

Ad esprimere la gratitudine della “Fondazione Stella Maris”, provvede il Presidente Avv. Giuliano Maffei, ricordando: “Questi eventi benefici siano di un’importanza fondamentale e la collaborazione instaurata da anni con il Lions Club Pisa Certosa rappresenta un viaggio bellissimo fra l’amore e la scienza, in quanto coniuga il connubio fra la solidarietà ed il riflesso scientifico per la cura e la persistenza dei nostri bambini e ragazzi ed, in particolare, questo ultimo progetto che si prefigge di finanziare il “Bosco delle Stelle”, ovvero la hall del nuovo Ospedale a Cisanello, consentendo un impatto con la realtà ospedaliera che diviene un qualcosa di familiare per un approccio migliore che arriva direttamente al cuore dei bambini che non avranno pertanto paura di entrare in Ospedale sentendosi come a casa loro, sia per i luoghi che per l’assistenza che viene fornita con umanità da parte dei nostri collaboratori“.

I biglietti – al costo di 20 euro platea e palchi centrali e di 15 euro gli altri settori – sono acquistabili dal 6 febbraio al Botteghino del Teatro di Pisa, così come attraverso il servizio telefonico (050-941188) ed on line su www.vivaticket.com

