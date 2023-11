Al Teatro Valgraziosa arriva “Autunno a Teatro” con tre spettacoli gratuiti

Scritto da admin• 11:14 am• Calci, Spettacolo, Tutti

CALCI – Al Cinema Teatro Valgraziosa sono in arrivo tre spettacoli gratuiti, grazie ad “Autunno a Teatro”, un cartellone realizzato dall’amministrazione comunale di Calci in collaborazione con Intesa Teatro Amatoriale e Unità Pastorale della Valgraziosa.

“Continuiamo la tradizione del teatro autunnale – commenta l’assessora alla cultura, Anna Lupetti -, un’occasione per incontrarci, stare insieme, divertirsi e riflettere . Due gli spettacoli a cura dell’amministrazione con Intesa teatro di Castelfranco di Sotto: una tipica commedia degli equivoci che fa satira di costume sulla bigamia, dell’apprezzata compagnia L’anello di Cascina, e un coinvolgente spettacolo per bambini e bambine, “Vagamondo”, clownerie teatrali per sognatori e nessuno si azzardi a chiamarli pagliacci. Ad aprire la rassegna sarà invece uno spettacolo in accordo con l’Unità Pastorale, “Dante va alla guerra”, una riflessione sull’assurdità della guerra per un personaggio che va in guerra ma non incontra né un morto né un ferito”.

La rassegna prenderà il via venerdì 10 Novembre (ore 21,15) con lo spettacolo “Dante va alla guerra”, di e con Marco Azzurrini con la collaborazione artistica di Angelo Cacelli.



Venerdì 17 Novembre (ore 21,15) l’appuntamento è con “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, portato in scena da L’Anello Compagnia teatrale di Cascina per la regia di Luca Lunedì.



Domenica 19 Novembre (ore 17,00) l’ultimo spettacolo, pensato per i più piccoli: “Vagamondo” di Olga Menlik, portato in scena dal Centro di Teatro Internazionale di Firenze – Clownerie teatrali per sognatori. Come detto gli spettacoli sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

