Al Museo delle Navi Antiche la presentazione del volume “Le Repubbliche Marinare” di Ermanno Orlando

Written by Redazione• 1:49 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Proseguono gli appuntamenti di “Aspettando la 71ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare”, il calendario promosso dal Comune di Pisa in vista della storica competizione in programma il 2 giugno, inserito anche nel programma del Maggio dei Libri. Sabato 23 maggio alle ore 17, il Museo delle Navi Antiche di Pisa ospiterà la presentazione del volume Le Repubbliche Marinare di Ermanno Orlando, pubblicato da Il Mulino.

All’incontro prenderanno parte l’assessore alla Cultura e alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, la professoressa di Storia medievale Maria Luisa Ceccarelli Lemut e l’autore del libro, docente di Storia medievale all’Università per Stranieri di Siena.

Il volume propone una lettura aggiornata e approfondita del ruolo svolto da Pisa, Amalfi, Genova e Venezia nella storia politica, economica e culturale del Mediterraneo medievale, riportando l’attenzione su una pagina spesso poco valorizzata della storia italiana.

«L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi alla storia delle Repubbliche attraverso uno studio autorevole e aggiornato – sottolinea l’assessore Bedini –. Il volume si inserisce perfettamente nel percorso di avvicinamento alla Regata e trova nel Museo delle Navi Antiche il luogo ideale, simbolo del legame profondo tra Pisa e il mare».

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma culturale cittadino dedicato alla promozione della lettura e alla valorizzazione dell’identità storica della città. Un’occasione per approfondire il passato marinaro di Pisa in vista dell’atteso appuntamento del 2 giugno.

Last modified: Maggio 21, 2026