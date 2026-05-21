Bicincittà torna a Pontedera: domenica 24 maggio la pedalata per sport, ambiente e socialità

Written by Redazione• 1:39 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Torna anche a Pontedera Bicincittà, la storica iniziativa promossa da Uisp in tutta Italia per incentivare mobilità sostenibile, attività fisica e partecipazione. L’appuntamento è fissato per domenica 24 maggio, con partenza e arrivo in piazza Curtatone e Montanara.

Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti dalle ore 9 nella stessa piazza. La quota di partecipazione è di 5 euro e comprende un gadget. Il programma prevede inoltre un ristoro a metà percorso al Circolo Bertelli e, al termine della pedalata, l’estrazione di premi per i partecipanti.

La manifestazione, aperta a persone di tutte le età, propone una pedalata non competitiva lungo un percorso cittadino con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale, della mobilità dolce e degli stili di vita sani.

«Bicincittà unisce sport, ecologia e socialità – spiega Domiziano Lenzi, presidente del comitato Uisp Valdera – ed è un’occasione per promuovere una città più vivibile attraverso momenti di incontro aperti a famiglie, giovani e appassionati delle due ruote».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «Si tratta di un appuntamento storico che attraversa la città valorizzando la mobilità sostenibile, un ambito sul quale abbiamo investito molto», sottolinea l’assessore allo sport Mattia Belli.

Per Alice Paletta, consigliera comunale con delega allo sport, l’iniziativa rappresenta «un momento di sensibilizzazione ambientale e condivisione, che conferma l’impegno dell’amministrazione nel sostenere eventi attenti ai bisogni della comunità».

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PONTEDERA.

Last modified: Maggio 21, 2026