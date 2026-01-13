Al Museo della Grafica di Pisa l’inaugurazione della mostra “Muselmann”

Written by admin• 9:51 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione del Giorno della Memoria, il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) inaugura la mostra “Muselmann”Venerdì 16 gennaio 2026, ore 17Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno G. Galilei, 9 – Pisa).

La mostra, curata da Barbara Nahmad, e promossa dal CISE (Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati”, Università di Pisa) e dall’Accademia delle Belle Arti di Brera, in collaborazione con il Museo della Grafica, il Comune di Pisa, l’Università di Pisa, la Domus Mazziniana, il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e il CIDIC (Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura) dell’Università di Pisa, espone opere grafiche realizzate da docenti e allievi dell’Accademia di Brera, ispirate al “Diario di Gusen. Lettere a Maria” del pittore Aldo Carpi, che, sopravvissuto ai lager nazisti, fu direttore dell’Accademia di Brera dal 1945 al 1958

Last modified: Gennaio 13, 2026