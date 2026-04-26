Agrifiera 2026: il programma della sala convegni: libri, cultura, territorio

Written by Redazione• 9:13 am• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 26 aprile



10.30 – Conferenza “Dalla terra alle stelle: i motori spaziali” a cura dell’associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei APS relatori Daniela Pedrini e Giulia Becatti.

14.30 – Commemorazione di Paolo Buratti, a seguire “Etica e criticità alimentari nel Terzo Mondo” e “Biodiversità: il mondo che ci ospita” a cura dell’associazione Armoidea. Interverrà Valtere Lenzoni.

16.30 – Presentazioni di due libri sul tema ambientale, “Cronache da un pianeta confuso” di Ludovico Del Vecchio e Francesco Ferrini, recentemente presentato con intervista agli autori su Geo&Geo di Rai 3, e “Incontri in giardino” di Francesco Mati, giardinista di livello mondiale.



Lunedì 27 aprile



16.30 – Conferenza “Economia rigenerativa, un nuovo modello economico per il nostro territorio” a cura dell’associazione sindacale CISL.



18 – Dibattito “Saremo mai sazi di pace? Disuguaglianza e povertà: la fame nel mondo”. Interverranno Riccardo Moro economista dell’Università di Milano, Alessandro Gasparri, segretario generale CGIL Pisa, Francuccio Gesualdi, Per un nuovo mondo, Francesco Corucci, vicesindaco di San Giuliano Terme e don Antonio Cecconi. Coordina Franco Marchetti, Osservatorio della Pace. Sono previsti interventi di associazioni e realtà territoriali.



Martedì 28 aprile



10 – “Dalla superficie alle profondità: i robot che esplorano il mare”. Intervengono Riccardo Costanzi, Francesco Ruscio e Simone Tani del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa.



16 – Presentazione del libro “L’asino che ragliava meglio” a cura dell’autore Andrea Magini.



18 – Presentazione del libro “Il gallo di Brunello e altri racconti” a cura dell’autore Gabriele Santoni.



Mercoledì 29 aprile



10.30 – Presentazione del libro “Pepe. Un puledrino eccezionale” (MdS Editore) dedicata alle scuole di Asciano e Mezzana e concorso di disegno “Il mio amico cavallo”.15 – “Informare, comprendere e agire”: l’Osservatorio delle Povertà e della Solidarietà nella Casa di Comunità.



18 – Presentazione del libro “Emanuele Rinaldi. Questore a Torino” a cura dell’autore Aldo Del Gratta.



Giovedì 30 aprile



15 – Conferenza “Comunità straniera, diritti e doveri stradali” a cura del Punto immigrazione



18 – “L’infanzia rubata. La vita dei bambini durante la guerra”. Presentazione del libro a cura dell’autore Piero Nissim. Intervengono il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, e l’assessora alla cultura Angela Pisano.



Sabato 2 maggio



16.30 – “Il mio amico cavallo”: premiazione del miglior disegno ispirato al libro “Pepe” con mostra di tutti i disegni presentati.



Domenica 3 maggio



15 – “Gli anni d’argento del cane: prendersi cura del tempo che passa”. Seminario sulla gestione comportamentale del cane anziano curato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca di Biologia e Patologia dell’Invecchiamento dell’ Università di Pisa. Interverranno Angelo Gazzano e Vincenzo Miragliotta, direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.—Informazioni, orari e servizi

Agrifiera è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, con prolungamenti serali in occasione degli spettacoli. Per facilitare l’accesso sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta nei giorni 25 e 26 aprile e 1, 2 e 3 maggio, con collegamenti da La Fontina (piazzale Metastasio) e San Giuliano Terme (via Verri). L’ingresso sarà gratuito per tutti nei giorni 23, 27, 28, e 29 aprile, mentre le due “Giornate del Territorio”, durante le quali i residenti del Comune di San Giuliano Terme potranno entrare gratuitamente con la sola esibizione di un documento d’identità, sono fissate per il 26 aprile e il 3 maggio. Ingresso sempre gratuito anche per i bambini fino a 10 anni, per gli over 70 e per le persone con disabilità insieme a un accompagnatore. È consentito l’ingresso ai cani al guinzaglio.



Agrifiera 2026 si svolge con il contributo di Toscana Energia, Acque Spa e Consiglio regionale della Toscana. È patrocinata da: Regione Toscana, Provincia di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Coldiretti Pisa, Casartigiani, Confcommercio Pisa, Confartigianato Impresa Pisa, Cna Pisa, Confesercenti Pisa, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Orto Botanico di Pisa, Accademia Italiana del Peperoncino. Organizzatori: Alterego Fiere, Comune di San Giuliano Terme.



I biglietti per l’ingresso nei giorni in cui è previsto il pagamento sono disponibili sia direttamente in fiera che sul portale Ciaotickets.

Last modified: Aprile 26, 2026