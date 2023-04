Agrifiera 2023: il programma di domenica 23 Aprile

Scritto da admin• 7:43 am• San Giuliano Terme, Cultura, Spettacolo, Tutti

PONTASSERCHIO – Con il taglio del nastro di venerdì è partita ufficialmente la 113ma edizione di Agrifiera.



Tra gli eventi di punta della giornata di domenica 23 aprile ci sarà alle ore 11.30-13.00 la degustazione prodotti “Progetto Cap Terres” Regione Toscana e Federazione Strade dell’Olio e del Vino, mentre alle ore 16.30-18.30 si terrà “Il ponte medievale”: il castello del Rosaiolo e l’antico ponte sul Serchio a cura del Gruppo Archeologico Vecchianese con Stefano Benedetti e Gabriele Giachetti e Assessora Lucia Scatena.

Allo spazio AgriDog, alle ore 15.30, si terranno test attitudinali per la ricerca del tartufo con responsabile nazionale ENDAS e alle 17 il Laboratorio “Bambini e cani: laboratorio per un corretto avvicinamento al cane e una relazione sana e sicura”.

La giornata del 23 aprile sarà una delle due Giornate del territorio (l’altra sarà il 30 aprile) con ingresso a pagamento (biglietto unico € 5), ma i residenti del comune di San Giuliano Terme potranno entrare gratuitamente esibendo un documento di residenza. I bambini fino a 10 anni, over 70, persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. I cani possono entrare se al guinzaglio.

Domenica 23 Aprile – Il programma completo

GIORNATA DEL TERRITORIO

Area Agri

Horse ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

Arena centrale

Dimostrazione di gimkana con i bambini e i ragazzi delle asd ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

Arena centrale

ore 14.30-17.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: – I Butteri di Aria di Maremma – varie entrate e spettacoli maremmani – Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD – Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno ASD – Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani – Caroselli dei bambini del Centro Ippico In battaglino – Gruppo equestre No artri de cavalli

Sala Convegni

ore 11.30-13.00: Degustazione prodotti: “Progetto Cap Terres” Regione Toscana e Federazione Strade Olio e Vino

ore 16.30-18.30: “IL PONTE MEDIEVALE”: il castello del Rosaiolo e l’antico ponte sul Serchio a cura del Gruppo Archeologico Vecchianese, saranno presenti Stefano Benedetti e Gabriele Giachetti e Assessora Lucia Scatena AREA Sunrise “Falconeria” Esposizione e didattica

Area AgriDog

Mattina: apertura stand ore 15.30: Test attitudinali per la ricerca del tartufo con responsabile nazionale ENDAS. ore 17.00: Laboratorio “bambini e cani: laboratorio per un corretto avvicinamento al cane e una relazione sana e sicura”.

Spazio AgriArena

ore 10.00-12.30: Country Line Dance “Special principianti” a cura di ASD Western Soul ore 14.00-19.00: Country Line Dance, ballo e animazione ASD Western Soul ore 15.00-16.30: Workshop a cura del coreografo Teo Lattanzio

