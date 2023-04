Psichiatra aggredita al Santa Chiara: un arresto nella notte

Scritto da admin• 11:00 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – È stato tratto in arresto un uomo di 35 anni dalla Polizia di Pisa. È il presunto aggressore della psichiatra aggredita venerdì, residente a Torre del Lago.



L’uomo aveva accumulato anche alcuni fogli di via dalle provincia di Prato, di Pisa e Lucca. Era conosciuto agli uomini delle forze dell’ordine per i suoi comportamenti non proprio ortodossi verso gli enti della Versilia a cui aveva recapitato alcune lettere di minaccia.

Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dopo le indagini nei confronti dell’uomo ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato alla psichiatra aggredita all’ospedale Santa Chiara mentre stava uscendo da lavoro.



Il Segretario Provinciale del Sindacato di Polizia Coisp di Pisa Simone Carnasciali si complimenta con il Questore di Pisa dottor Gaetano Bonaccorso e il personale della locale Squadra Mobile per l’eccellente lavoro di serrate indagini volte ad individuare l’aggressore della psichiatra dottoressa Barbara Capovani colpita con una spranga all’uscita del reparto di psichiatria dell’Ospedale di Pisa.

“A tutti coloro che sono stati coinvolti nel complesso sistema di indagini messo in campo, va dunque un sincero ringraziamento per la grande prova di professionalità, l’intuito investigativo e attenzione dimostrata.” afferma Simone Carnasciali.

Aprile 23, 2023