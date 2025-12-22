Pontedera, l’assessora Monni in visita all’ospedale Lotti: settimo in Italia per qualità delle cure

Written by admin• 5:57 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Visita istituzionale all’ospedale Lotti di Pontedera per l’assessora regionale al diritto alla salute Monia Monni, accompagnata dal sindaco Matteo Franconi e dalla direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani. L’incontro con il personale sanitario è stato l’occasione per congratularsi dei risultati raggiunti dal presidio, certificati dal Piano Nazionale Esiti (PNE) di Agenas, che colloca il Lotti al settimo posto a livello nazionale.

«I dati del PNE confermano la qualità e il prestigio di questa struttura – ha dichiarato Monni – e ribadiscono l’importanza di difendere e finanziare la sanità pubblica. Il 2026 sarà un anno chiave, in cui i risultati della riforma sanitaria diventeranno sempre più concreti».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Franconi: «Il Lotti è una realtà vitale e ricca di eccellenze, come dimostrano i numeri in costante crescita e il riconoscimento nazionale ottenuto».

L’ospedale dispone di 279 posti letto e registra ogni anno oltre 10mila ricoveri, circa 50mila accessi al pronto soccorso, quasi 700 parti ed è centro di riferimento per la gestione del Parkinson. Tra i punti di forza, anche l’elevata tempestività nel trattamento delle fratture di femore e l’eccellenza dell’area materno-infantile.

«Il settimo posto nel PNE è il frutto del lavoro quotidiano di tutto il personale», ha sottolineato Casani. Proseguono intanto gli investimenti strutturali: nuova dialisi già inaugurata, nuovo padiglione F in costruzione e lavori imminenti al blocco parto. Sul territorio della Valdera sono inoltre in corso interventi per il potenziamento delle Case della Comunità e dei servizi di prossimità.

Last modified: Dicembre 23, 2025