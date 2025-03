Adrian Semper: “A Pisa ho trovato un ambiente eccezionale. La nostra forza è il gruppo”

Written by admin• 1:32 pm• Pisa SC

“A Bolzano e contro il Palermo parate decisive“

PISA – Il portierono nerazzurro Adrian Semper ha incontrato mercoledì 26 marzo nella sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena i giornalisti ed ha parlato in previsione della sfida di sabato contro il Cosenza.

di Giovanni Manenti

RECUPERO ENERGIE. “In questi giorni abbiamo recuperato energie per affrontare al meglio queste ultime giornate che sappiamo quanto siano difficili per tutti. Ci siamo preparati per giocare al meglio a partire da sabato a Cosenza che sta lottando per conquistare la salvezza”.

SULLA SOSTA. “La sosta in questo momento ci ha fatto bene e noi dobbiamo sfruttare il vantaggio che abbiamo sullo Spezia sapendo che dovremo dare tutto per centrare un obiettivo per il quale abbiamo lavorato sin dall’inizio del campionato, anche per dare una grande soddisfazione al pubblico che ci sta sostenendo dalla prima giornata”.

SULLA DIFESA. “Ogni partita miglioriamo come fase difensiva. Ritengo che quella del Pisa sia la migliore difesa del torneo, considerato che vengo impegnato poco durante i novanta minuti”.

SUL CAMPIONATO. “Per quanto riguarda il Campionato, onestamente io non guardo molto le avversarie così come gli attaccanti delle altre squadre, mentre per quanto riguarda noi non posso dire quale compagno mi abbia impressionato di più visto che la nostra forza è il gruppo”

A PISA UN AMBIENTE ECCEZIONALE. “Rispetto ad altre esperienze vissute in passato, qui a Pisa ho trovato un ambiente eccezionale che ci ha aiutato molto per ottenere i risultati che abbiamo collezionato e che ritengo siano meritati anche se forse non così attesi in previsione della stagione attuale”.

SULLE PARATE IN STAGIONE. “Riferendomi alla mia stagione, ritengo che le due parate a Bolzano con il SudTirol e quelle a Palermo siano state le più importanti, anche perché sono risultate decisive sul risultato. Non posso dire una situazione in particolare in cui avrei potuto fare di più per evitare un gol, anche se è ovvio che quando si subisce una rete si sarebbe sempre potuto far meglio”.

SULLA TATTICA. “Per quanto riguarda la mia posizione da un punto di vista tattico è diversa da quella dell’anno scorso in quanto Fabregas prediligeva la costruzione dal basso, ma io ritengo che la cosa più importante siano i risultati, perché si può anche giocare bene, ma se poi i punti non vengono è inutile, e su questo apprezzo l’atteggiamento del nostro mister, che predica il pressing alto, che credo sia uno dei punti di forza della nostra squadra”.

