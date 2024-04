Adiconsum presente all’Agrifiera

Scritto da Leonardo Miraglia• 12:35 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Adiconsum, l’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori promossa dalla Cisl, sarà presente con i propri operatori all’Agrifiera 2024 di Pontasserchio il giorno 29 aprile presso uno degli stand riservati alle associazioni del territorio.

Adiconsum sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per la verifica gratuita delle bollette di luce e gas delle utenze domestiche.

Come noto, sta per terminare il servizio di maggior tutela per i clienti domestici dell’energia elettrica che, se in questi mesi non avranno fatto una scelta di mercato libero, il 1’ luglio prossimo transiteranno automaticamente al servizio a tutele graduali (S.T.G.).

Il servizio di maggior tutela continuerà ad essere invece disponibile per i clienti cosiddetti “vulnerabili” (over 75 e categorie svantaggiate).

È comunque possibile, per chi era già transitato al mercato libero dell’energia elettrica, rientrare nel servizio di maggior tutela entro il 30 giugno.

Tutti coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni sulla fine del mercato tutelato dell’energia elettrica ed a fare una verifica delle bollette luce e gas della propria utenza domestica potranno sfruttare l’occasione della presenza Adiconsum all’Agrifiera 2024 per avere tutte le informazioni necessarie.

