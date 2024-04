Grande successo sul Canale dei Navicelli per i Campionati Italiani di Canottaggio di fondo a Sedile Fisso

Scritto da admin• 11:55 am• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Uno splendido weekend di sole ha fatto da cornice alla IV Edizione dei “Campionati Italiani di Canottaggio di Fondo a Sedile Fisso” svoltisi in 13 e 14 aprile 2024 sullo specchio d’acqua del Canale dei Navicelli a Pisa per l’organizzazione della Società VV..FF: Billi-Masi di Pisa, Manifestazione alle cui premiazioni hanno altresì presenziato sia il Presidente della Port Authority di Pisa Ing. Luciano Del Seppia che l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa.

di Giovanni Manenti

Con 50 gare in programma – per le più svariate Categorie di età, vale a dire Allievi, Cadetti, Ragazzi, Juniores, Seniores e Masters, a sfidarsi su quattro tipi diversi (Gozzo Nazionale, Elba, Jole Lariana e VIP 7,50) sono state ben 40 le Società che hanno visto almeno un loro rappresentante andare a medaglia, ancorché a svettare nel computo totale sia stata l’ASD Canottieri Germignaga (Va), capace di salire in 12 occasioni sul Podio, con 3 vittorie (Due di coppia e Singolo Seniores e Quattro di coppia Cadetti), cui unisce 6 secondi e tre terzi posti,per un totale di 73 punti che le consentono di aggiudicarsi il “Trofeo Giancarlo Mariani” destinato al Gruppo Sportivo capace di capeggiare detta speciale Classifica.

Alle sue spalle, con 53 punti, si è piazzata l’ASD Club Sportivo Urania (Ge), con 10 equipaggi sul Podio, con 3 affermazioni (Singolo Juniores femminile, Singolo Seniores femminile e Due di punta Ragazzi), altrettanti secondi e quattro terzi posti, ancorché a centrare il maggior numero di vittorie (ben cinque) sta stata l’ASD Murcarolo (Ge), che ha visto i propri armi imporsi nel Quattro di punta Juniores, Quattro di punta Seniores, Quattro di coppia Seniores, Quattro di coppia Ragazzi e nel Due di coppia misto – con l’equipaggio del Quattro di punta Seniores ad essere altresì premiato con il “Trofeo Renzo Baronti” – seguita dall’ASD Sport Club Renese (Va), con quattro successi, ottenuti con l’Elba, il Due di coppia Ragazzi, il Due di coppia Allieve ed il Due di coppia Allievi.

Positivo, per guardare in casa nostra, il bilancio della Società organizzatrice VV.FF: Billi-Masiche, dopo essersi aggiudicata sabato la prova dell’Elba Allieve con Gaia Cancellieri, che ha concluso i 2000 metri del percorso con il tempo di 12’02″56, ha visto trionfare domenica mattina l’equipaggio composto da Leonardo Pioli e Tommaso Carmignani (timoniere Emma Balestri) nel Due di coppia Juniores, coprendo la distanza prevista di 4000 metri fermando i cronometri sui 18’53″52 ed un margine di oltre 20″ sull’armo della Canottieri Arolo, con Pioli poi a scendere in acqua anche al pomeriggio nella gara del Singolo Juniores, riuscendo a salire sul podio come terzo classificato nella gara vinta da Federico Falciola della ASD Canottieri Pallanza, ma con la beffa di vedersi sfuggire l’argento per l’inezia (10’26″65 a 10’26″84) di appena 0″19 centesimi rispetto al portacolori dell’ASD Canottieri Germignaga, Fabio Orizio.

Menzione particolare per l’ASD Canottieri Osteno, che, oltre ad aggiudicarsi tre gare (Elba Cadetti e Ragazzi e Due di punta Juniores),unendovi due secondi ed un terzo posto, rappresenta il “fiore all’occhiello” del Comune di Claino con Osteno (Co) di, leggete bene, appena 548 (!!) abitanti, ma posto sulle rive del Lago di Lugano, il che spiega molte cose, e che pertanto, a nostro avviso, è un po’ la Società “vincitrice morale” di questa edizione dei Campionati Italiani, mentre per i Gruppi della nostra Provincia è riuscito ad andare a medaglia anche il Quattro di coppia Ragazzi dell’ASD Pontedera, composto da Gianni Marchesi, Lorenzo Ceccanti, Pietro Ferrucci e Derek Ogbuji (timoniere Lorenzo Carlo Giuntini), nella gara vinta dall’equipaggio dell’ASD Murcarolo.

In conclusione, quello andato in scena nei due giorni sul Canale dei Navicelli è stato un autentico “spot pubblicitario” per lo Sport remiero, come non ha mancato di rilevare anche il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso Marco Mugnani, sottolineando: “indipendentemente dal vantaggio, rispetto alla scorsa edizione, derivante dal clima favorevole. abbiamo assistito a dei Campionati Italiani caratterizzati da una partecipazione veramente massiccia, il che rappresenta indubbiamente un buon segno di vitalità per la nostra Federazione, il cui svolgimento è avvenuto senza alcun intoppo, salvo qualche ritardo ma che è nella logica di questi eventi, così che, tutto sommato, il bilancio della Manifestazione è largamente positivo. Il fatto che i Campionati si siano disputati per il quarto anno a Pisa“, prosegue il Presidente Federale, “deriva dal fatto che detta città è stata la promotrice, all’inizio del citato quadriennio, di questa nuova tipologia dei Campionati Italiani di Fondo che mancava in Federazione e poi, edizione dopo edizione, ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo di organizzatrice, aumentando il numero di Società e di atleti partecipanti, al pari del livello tecnico dei risultati anch’esso costantemente in crescita. Tutto ciò a riprova“, conclude Mugnani, “che, nonostante il periodo di lockdown e tutte le varie problematiche che lo stesso ha comportato, fortunatamente il Canottaggio è stata una di quelle Discipline che forse ne ha risentito in maniera minore, così che sono sotto gli occhi di tutti quali ne siano i risultati, con grossi numeri in aumento ogni qualvolta si organizzano questo tipo di Manifestazioni“.

Il commento finale lo lasciamo ad Alessandro Simoncini, nella doppia veste di organizzatore e Responsabile tecnico della VV.FF. Billi-Masi, il quale ha tenuto ad evidenziare: “La cosa da mettere maggiormente in risalto è stata lo spettacolo che hanno offerto sul Canale dei Navicelli anche dei ragazzini alle prime armi, assistendo ad una crescita della Manifestazione gara dopo gara, unitamente alle Categorie Masters che rappresentano anche un esempio per coloro che si sono avvicinati da poco tempo allo Sport remiero, ragion per cui non si può che essere soddisfatti rispetto a come si sia svolto l’evento. Da un punto di vista squisitamente tecnico“, prosegue Simoncini, “le prove più significative sono state quelle fra gli Juniores, ovvero ragazzi che aspirano a scalare i vertici del Canottaggio nazionale e che si incontrano molto spesso sui campi di gara, ragion per cui, oltre ad essere avversari, nasce fra di loro anche una stima ed un rispetto reciproco, valori che sono peraltro alla base della Disciplina del Canottaggio. Per quanto concerne il comportamento dei ragazzi della Billi-Masi“, conclude Simoncini, “assume un valore importantissimo l’affermazione del Due di coppia formato da Leonardo Pioli e Tommaso Carmignani, non tanto per la conferma di Leonardo, le cui qualità non possono essere messe in discussione, ma per ciò che riguarda Carmignani che, ultimamente, aveva avuto purtroppo dei problemi fisici che lo avevano un po’ demotivato, così che questa vittoria dimostra come abbia ritrovato la stoffa dei suoi momenti migliori, con la speranza che la stessa gli possa far continuare quel percorso di crescita che si merita“.

