Il programma del week-end del settore giovanile e femminile

PISA – Impegnativa trasferta per la Primavera del Pisa Sporting Club che sarà di scena a Palermo per cercare di dare continuità al successo interno della settimana scorsa contro l’Ascoli.

Tornano in campo gli Under 17 che ospiteranno il Modena, mentre Under 16 e Under 15 affronteranno la Juventus.

Sono quattro le gare in programma nel weekend del settore femminile delle giovanili nerazzurre. Le Juniores saranno di scena sul campo del Coiano, mentre le Under 17 andranno a far visita alla Fiorentina



Ecco tutte le gare in programma del settore giovanile:

Campionato PRIMAVERA 2

Palermo-Pisa (sabato, ore 14.30)

Campo “Pasqualino”, via Morello 67, Carini (Pa)

Campionato UNDER 17

Pisa-Modena (domenica, ore 15.00)

Stadio “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina

Campionato UNDER 16

Pisa-Juventus (domenica, ore 11.00)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile, Peccioli

Campionato UNDER 15

Pisa-Juventus (sabato, ore 16.00)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile, Peccioli

Campionato UNDER 13

Pisa-Carrarese (domenica, ore 11.00)

Cus Pisa, via Chiarugi 5, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pisa-San Giuliano (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Scintilla-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 230/A, Pisa

Campionato PULCINI 2° ANNO

Pisa-Zambra (sabato, ore 15.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2° ANNO

Ponsacco-Pisa (sabato, ore 17.45)

Campo “I Poggini”, via Buozzi 135, Ponsacco

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-Pontedera (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Atletico Cascina (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Stella Rossa-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Martini”, via dello Stadio, Castelfranco

Campionato PICCOLI AMICI

Giovanile Fratres-Pisa (sabato, ore 16.30)

Campo “Matteoli”, via del Risorgimento 1, Perignano

Ecco il programma completo del settore femminile:

Campionato JUNIORES

Coiano-Pisa (sabato, ore 15.30)

Campo “Rossi”, via Galilei 146, Prato

Campionato UNDER 17

Fiorentina-Pisa (domenica, ore 16.00)

Campo “Torrini”, Piazza Bagnolet 2, Sesto Fiorentino

Campionato UNDER 15

Pisa-Atletico Lucca (sabato, ore 17.00)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato PULCINI

Pisa-Zambra (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

