“A Volo d’Angelo” al Teatro Nuovo di Pisa, frammenti di memoria della guerra in Bosnia

Lo spettacolo di Federica Cottini, vincitore del bando Vite dimenticate, venerdì 10 gennaio alle ore 21. Un monologo recitato da Michelangelo Canzi

PISA – Sul palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, venerdì 10 gennaio alle ore 21 va in scena lo spettacolo “A Volo d’Angelo” di Federica Cottini, che ne cura anche la regia. Sul palco il monologo di Michelangelo Canzi nei panni di una guida turistica, Crazy Bosnian guy, che accompagna i visitatori per le strade della sua città, Mostar, nella Bosnia Erzegovina.

È un personaggio loquace, sopra le righe: il suo soprannome, se l’è guadagnato sul campo. Mentre il tour procede, si viene risucchiati nel turbine dei ricordi di un passato recente e tragico. Crazy Bosnian guy negli anni Novanta era ventenne: la guerra nei Balcani è viva nella sua memoria. Parla della ricchezza della Jugoslavia di Tito, del crollo della confederazione, dell’avvento di governi instabili, del sentimento jugonostalgico. E della situazione attuale, definita dagli stessi abitanti “una polveriera pronta ad esplodere”. Uno spettacolo che pone degli interrogativi: perché interessarci a una storia in apparenza distante da noi? Ricordare, oggi, ha ancora un senso? “Sono felice che mio figlio non sappia niente della guerra – recita nello spettacolo Crazy Bosnian guy -. Io non gliela spiego. Però la racconto a chiunque mi paghi. Vuoi la guerra, ti vendo la guerra. Questo è business”. Il perché del titolo lo spiega l’autrice e regista Federica Cottini. “A Mostar, nel Medioevo come oggi, c’è l’usanza di lanciarsi dal ponte, simbolo della città, nel fiume sottostante. Un tuffo di 24 metri, le braccia spalancate, le gambe piegate: un volo d’angelo”. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Nuovo – Binario Vivo, vincitore del bando di nuova drammaturgia “Vite Dimenticate 2024”, della call “Strade” dello Spazio Nobelperlapace dell’Aquila, del bando “Teatro, Voci della società giovanile” di Enas Emilia Romagna, selezionato per la rassegna MORSI della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. “A volo d’angelo” fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo- Binario Vivo APS dal titolo “Rivoluzioni Teatrali” con la direzione artistica di Carlo Scorrano e sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

Biglietti e informazioni

Sito web: www.teatronuovopisa.it

Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, PISA.

Biglietti online, CiaoTickets.com, link diretto: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/volo-dangelo

Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietto intero 15 euro, convenzionati, soci Unicoop 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro. Gratis bambini/e sotto i 10 anni. Informazioni: e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Telefono: 3923233535. Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3 euro).

