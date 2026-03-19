Ad Asciano un incontro pubblico sul referendum sulla giustizia: “Cambiamo insieme”

Written by Redazione• 9:38 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

ASCIANO PISANO – Si terrà venerdì 20 marzo alle ore 21, presso il Circolo CSI in via Barachini 3, un incontro pubblico dedicato al tema del referendum sulla giustizia, promosso dal Comitato “SI – Cambiamo insieme”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento su una tematica di grande rilevanza per i cittadini, con l’obiettivo di informare e favorire una partecipazione consapevole al voto.

All’incontro interverranno:



• Ilaria Boggi, Consigliere Provinciale e membro del Comitato

• Simone Fabbrini, Consigliere Comunale

• Rino Casella, Professore di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università di Pisa

• Anna Pappalardo, Avvocato e Professoressa a contratto presso l’Università di Pisa

• Elisabetta Mazzarri, Presidente del Comitato “Cittadini per il Sì – Cambiamo insieme”

Nel corso della serata saranno affrontati i principali aspetti della riforma della giustizia oggetto del referendum, con interventi qualificati e spazio per il dibattito con il pubblico.

“Cambiamo insieme” è l’invito rivolto alla cittadinanza: partecipare attivamente al processo democratico, informarsi e contribuire al futuro del sistema giudiziario. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Last modified: Marzo 19, 2026