Metato Boxing Night: una maratona di pugilato tra tecnica ed emozioni

Written by admin• 10:30 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme, Sport, Sport

ARENA METATO – Sabato 28 febbraio, a partire dalle ore 20, il PalaMetato di San Giuliano Terme sarà teatro di un grande evento dedicato al pugilato olimpico.

di Antonio Tognoli

Per la prima volta, la struttura ospiterà una serata interamente dedicata alla boxe, organizzata grazie alla collaborazione tra la Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano Terme, due realtà che uniscono forze ed esperienza per offrire al pubblico un appuntamento ricco di spettacolo e alta qualità tecnica.

Apre la serata la boxe femminile

La manifestazione si aprirà con una sfida tutta al femminile tra una rappresentativa toscana e una siciliana. A catturare l’attenzione sarà soprattutto l’incontro tra Alessia Mostarda, punta di diamante del Boxing Team San Giuliano Terme, ed Erika Dispenza, atleta di livello nazionale reduce dai Campionati Europei. Un match attesissimo, dal pronostico incerto, considerando che le due pugili si sono già affrontate due volte, con una vittoria ciascuna.

A chiudere la sezione femminile salirà sul ring Federica Pardini, talento di casa e atleta di punta della Pugilistica Galilei, che affronterà Ginevra Amato, attuale vicecampionessa d’Italia. Per Federica sarà uno degli ultimi incontri da dilettante, prima del grande salto verso il professionismo.

Una seconda parte tutta da vivere

Nella seconda metà dell’evento andranno in scena undici match che promettono grande spettacolo, tra cui diversi derby tra le due società organizzatrici.

Il momento culminante della serata sarà il confronto tra gli atleti Elite Christian Niccolini (Boxing Team San Giuliano Terme) e Samuele Marocchini (Pugilistica Galilei): uno scontro tra stili diversi che si preannuncia infuocato e capace di entusiasmare il pubblico del PalaMetato

Informazioni utili

Ingresso: 10 euro

Bambini sotto i 10 anni: entrata gratuita

Data e ora: sabato 28 febbraio, ore 20:00

Luogo: Palametato, Metato – San Giuliano Terme

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della boxe e dello sport di alto livello: la Metato Boxing Night promette colpi di scena, emozioni e grande sportività.

Non mancate!

Last modified: Febbraio 22, 2026