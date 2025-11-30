Ad 80 anni dalla nascita della DC Pisana

Written by admin• 12:58 pm• Pisa, Politica

CALAMBRONE – Giovedì 4 dicembre a Calambrone a Pisa nei locali della “Regina Mundi” iniziano i festeggiamenti, attraverso la memoria storica, che dureranno tutto l’anno fino alla fine del 2026, dell’80esimo della nascita della Democrazia Cristiana nella Provincia di Pisa.

Sarà un percorso fatto di ricordi e di riscoperte storiche che faremo grazie ai nostri soci, alle testimonianze lasciate e agli studi del Prof. Stefano Sodi.

L’iniziativa del 4 vedrà la partecipazione di moltissime persone ex militanti della DC ma anche di nuovi rappresentanti delle Istituzioni della nostra Provincia appartenenti a tutto l’arco costituzionale.

In tale occasione sarà presentato l’ultimo libro del Prof. Stefano Sodi (Istituto superiore di scienze religiose della Toscana) alla presenza del Prof. Stefano Bucciarelli (Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Lucca)

L’associazione Scudo Crociato- Memoria Storica della DC, oramai operante da diversi anni nel nostro territorio è divenuta punto di confronto/ascolto di chi fa politica come una “sorgente di valori istituzionali” ultili ed ha visto la pubblicazione di diversi libri al fine di non disperdere la memoria storica.

Per questo facciamo un appello ai cittadini della nostra provincia ad intervenire all’iniziativa e ad aprire i propri cassetti dove possono esservi notizie o testimonianze utili a questa ricerca storica”.

