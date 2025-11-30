Pisa – Inter, alla Cetilar Arena arrivano i vice campioni d’Europa. La presentazione del match

Written by Antonio Tognoli• 6:26 am• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Cetilar Arena sold out per la sfida con l’Inter. Il Pisa Sporting Club tra intrecci con la storia ed i soliti colori, il vecchio stadio intitolato al grande Romeo Anconetani, è pronto ad accogliere oggi domenica 30 novembre (fischio d’inizio ore 15) dopo molti anni l’Inter vice campione d’Europa, per quella che per molti anni è stato solo un sogno o al massimo un’amichevole estiva.

during Pisa SC vs Hellas Verona FC, 7° Serie A Enilive 2025-26 game at Arena Garibaldi – Romeo Anconetani stadium in Pisa (PI), Italy, on October 18, 2025. (Photo by Davide Casentini)

QUI PISA. Si allunga la lista degli assenti per mister Alberto Gilardino. Oltre a Cuadrado e Akinsanmiro si sono aggiunti Denoon, distorsione alla caviglia e Vural, lesione tendinea al ginocchio, con le relative situazioni da valutare nei prossimi giorni. I due infortuni sono avvenuti entrambi in allenamento. Gilardino però non si dispera non cerca alibi pur sapendo che oggi per allungare la striscia positiva di sei gare ci vorrà una mezza impresa. Davanti a Semper ci saranno capitan Caracciolo, Canestrelli e Albiol leggermente in vantaggio su Calabresi. A destra confermatissimo Tourè con Aebischer e Piccinini favoriti per una maglia in mezzo al campo. con Tramoni che presumibilmente sarà schierato alle spalle di Nzola e Moreo.

QUI INTER. L’Inter è arrivata nella tarda serata di sabato a Tirrenia (accolta da oltre cento tifosi) con un charter atterrato alle 18.40 al Galilei di Pisa. Il tecnico Chivu non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia del match contro il Pisa. Momento delicato per i nerazzurri milanesi, che arrivano da due sconfitte immeritate contro Milan e Atletico Madrid in pochi giorni. Quest’anno era già successo all’Inter di inanellare due sconfitte consecutive con Juventus e Udinese, ma dopo erano arrivate ben sette vittorie consecutive. Questo dicono i numeri del campionato. Alla vigilia della sfida contro il Pisa Chivu perde Angy Bonny febbricitante oltre ai già indisponibili Dumfries e Darmian che si uniscono ai Palacios e Di Gennaro. La novità contro la squadra di Gilardino potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Luis Henrique sulla fascia destra al posto di Dumfries ancora ai box dopo l’infortunio con la nazionale. Per il resto formazione confermata. Davanti a Sommer ci saranno Bastoni, Acerbi con Akanji favorito su Bisseck. Barella Calhanoglu e Susic sembrano i prescelti sulla linea mediana, ma Chivu potrebbe regalare un’occasione a Frattesi dal 1′. Di Marco confermato come solito stantuffo a sinistra. Davanti si vedrà di nuovo la ThuLa con Thuram a digiuno da 74 giorni e Lautaro Martinez che spera nel ritorno al gol dopo le due sostituzioni consecutive.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-1-2): 1 Semper; 5 Canestrelli, 19 Albiol, 4 Caracciolo; 15 Tourè, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 7 Leris; 32 Moreo, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 26 Coppola, 33 Calabresi, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 3 Angori, 6 Marin, 8 Hojholt, 42 Bettazzi, 9 Meister, 16 Buffon, 72 Maucci, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 95 Bastoni, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Herinque, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Di Marco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disp. 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 94 Esposito, 43 Cocchi, 49 Maye. All. Cristian Chivu.

ARBITRO: Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Bercigli-Cavallina. Quarto uomo: Perenzoni. VAR: Paterna. AVAR: La Penna.

