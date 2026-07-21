Il canto del bosco: da Vivaldi a Yoshimatsu, il sublime della natura in musica

Written by Redazione• 11:05 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 24 luglio alle 21, nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore, Luis Lanzarini al sassofono e Damiano Lazzaron al pianoforte presentano ‘Il canto del bosco’. Da ‘La tempesta di mare’ di Vivaldi a ‘Fuzzy Bird Sonata’ di Yoshimatsu passando per Borne e Piazzolla, i due musicisti eseguiranno brani classici e moderni dedicati alla natura.

Luis Lanzarini ha studiato con i più prestigiosi maestri del panorama internazionale, vincitore di numerosi concorsi internazionali, si è esibito nelle rassegne di tutto il mondo, ha collaborato con artisti del panorama classico, del jazz e della musica leggera e fa parte del MAC Saxophone Quartet, uno dei quartetti più attivi e longevi del panorama nazionale. Damiano Lazzaron ha conseguito numerosi titoli di studio con il massimo dei voti, ha pubblicato numerose composizioni, si è esibito in prestigiose rassegne musicali in Italia ed all’estero riscuotendo sempre ottimi consensi ed ha sviluppato numerosi progetti internazionali. Entrambi insegnano al conservatorio di Castelfranco Veneto.

L’appuntamento, in collaborazione con l’associazione Fanny Mendelssohn, fa parte della rassegna culturale ambientale ViviParco 2026: arte, musica e incontri alla ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura, nell’occasione sarà possibile vedere la mostra di Martina Rotondo ‘Bestiario Esistenziale’. Evento gratuito, ultimi posti disponibili, prenotazione consigliata al link https://bit.ly/CantoBosco

Gli eventi a San Rossore sono organizzati dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli con il sostegno della Fondazione Pisa e Regione Toscana, la collaborazione del Comune di Pisa, di Acquario della Memoria con il festival Animali Narranti, di Auser Musici con il Festival Toscano di Musica Antica, dell’associazione Lungofiume, dell’associazione Fanny Mendelssohn, di Pisa Jazz Rebirth, di Top 5 Viaggi. Informazioni sul programma completo sul sito www.parcosanrossore.org

Last modified: Luglio 21, 2026